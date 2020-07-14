Как понять, на сколько вы значимы для мужчины

Влюбленность мужчины часто не так легко распознать, ведь по своей природе они более скрытные и менее эмоциональные личности. Одним из самых важных факторов, по которому можно судить о восприятии женщины ее партнером является значимость девушки в жизни молодого человека. Что это такое и почему так важно подчеркивать, и восполнять свою значимость?

Значимость женщины со стороны мужчины – это основа его отношения к ней, которое показывается трепетностью, заботой, вниманием, щедростью. Чем больше он проявляет свой положительный настрой к даме сердца, чем больше пытается узнать о ее жизни, тем более значима она для него.

Как понять уровень значимость в жизни мужчины?

Очень много представительниц слабого пола приписывает своим избранникам определенные чувства, которые те на самом деле не испытывают, ведь так хочется быть всегда любимой и желанной. Чтобы понять насколько девушка на самом деле нужна своему молодому человеку достаточно устроить маленькую безобидную проверку, которая не только покажет истинные эмоции, но и улучшит общую атмосферу в паре.

В каждой паре есть бытовые мелочи, которые могут не устраивать девушку. Чтобы посмотреть насколько она значима для своего мужчины необходимо попросить об изменении какой-нибудь не принципиальной привычки ради комфорта возлюбленной. Например, парень любит курить в автомобиле, а его девушка не любит табачный дым. Если она значима для него, то он откажется от сигарет в машине. При обращении с просьбой обязательно необходимо добавить, что это очень важно для комфорта девушки.

Не стоит применять данный метод слишком часто, чтобы не возникло соблазна к тотальному контролю и манипуляциям своим партнером. Любой мужчина через какое-то время почувствует давление со стороны своей возлюбленной и перестанет идти на контакт, что отбросит отношения в паре на несколько этапов назад.

Также стоит обратить особое внимание на желания мужчины указать на недостатки своей избранницы, поставить ультимативные требования об изменениях во внешности. Влюбленный мужчина принимает женщину целиком и не стремится улучшить.

Признаки значимости женщины в жизни мужчины

Каждый мужчина старается показать значимость своей избранницы в жизни по-разному, но есть верные признаки, которые объединяют всех представителей сильного пола:

Забота. Мужчина думает о своей возлюбленной в мелочах, всегда приходит на помощь;

Сюрпризы и милые подарки. Ему нравится радовать свою женщину;

Саморазвитие. Он старается становиться лучше и добиваться карьерных успехов, чтобы обеспечить не только себя, но и свою даму сердца;

Смелость. Мужчина старается показать себя в героическом свете;

Отсутствие поводов для ревности. Ему не нужны другие девушки.

Внимание. Уделяет достаточно времени и внимания;

Знакомство с близкими. Мужчина не прячет свою возлюбленную от семьи и друзей, а наоборот старается, чтобы она как можно раньше стала неотъемлемой частью его жизни;

Компромиссы. Он с легкостью идет на компромиссные решения в спорных ситуациях;

Открытость чувств. В обществе не стесняется показывать свою любовь с помощью тактильных контактов;

Авторитетность мнения. Он советуется со своей женщиной при принятии важных решений, прислушивается к ней.

Как повысить уровень своей значимости в жизни мужчины?

Многие девушки ошибочно предполагают, что мужчина станет их ценить за огромную любовь с их стороны, за хозяйственность и покладистость. Но это не так. Мужчины ценят тех, с кем они получаются эмоции в крайней их степени, в кого вкладывают финансы, кто становится причиной их изменений, конечно же, в позитивную сторону. Большая любовь со стороны девушки не поможет его завоевать или удержать рядом, а лишь станет причиной раздражения молодого человека.

Главная ценность в девушке по мнению мужского общества – это ее уважение и любовь к самой себе. Как правило, такие девушки ухожены, интересны, их жизнь не крутится вокруг одного человека, а наполнена хобби, друзьями, работой и собственными интересами.

Любой мужчина хочет рядом с собой видеть уверенную, ухоженную девушку, которая влюблена, прежде всего, в себя и только тогда он поставит ее на пьедестал своей жизни.