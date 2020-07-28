Как правильно взять автомобиль в аренду посуточно: необходимые документы и рекомендации специалистов

Об аренде машины люди задумываются по разным причинам. Кому-то это необходимо по работе. Другие же решают отправиться в путешествие. Аренда авто Сочи – достаточно востребованная услуга. Клиенты могут выбрать авто любого класса – от эконом до премиума.

My Car Rental — сервис по аренде автомобилей № 1 в России, который предоставляет услуги автопроката на самых популярных направлениях таких, как: Крым, Сочи, Санкт-Петербург и Владивосток, делая отдых, деловые поездки простыми, доступными и беззаботными.

Главные преимущества — только новые автомобили популярных и престижных марок, мгновенное подтверждение заказа, суперстраховка, гарантия и реальные фото выбранного автомобиля, отсутствие ограничений и скрытых сборов, высочайший уровень клиентского сервиса и доступные цены, а также забота о вас 24 часа в сутки.

Необходимые документы

Тем, кто желает взять напрокат ТС, не нужно собирать большой пакет документов. Водительского удостоверения и документа, подтверждающего личность, будет достаточно. Если речь идет не о физлице, а о представителе организации, то потребуется предоставление Устава и учредительной документации в форме заверенных нотариусом копий. Также понадобятся: гражданский и водительский паспорта, удостоверение водителя.

И в первом, и во втором случае потенциальному арендатору нужно заполнить анкету, указав важные данные (к примеру, цель аренды, стаж вождения и др.).

Если лицо собирается взять машину напрокат, находясь в другом государстве, то ему обязательно надо предъявить 2 документа – российские «корочки» и водительские права международного формата.

Рекомендации специалистов

Тем, кто ранее еще не путешествовал на арендованном авто, стоит прислушаться к рекомендациям специалистов:

Суточная оплата проката машины будет зависеть от общего срока аренды. Все просто: чем он больше, тем дешевле обойдется один день пользования транспортного средства.

Перед тем, как забронировать конкретный автомобиль, надо уточнить, какие документы понадобятся.

Такой услугой как прокат авто в РФ и за границей может воспользоваться лицо, достигшее 21-летнего возраста.

В некоторых государствах могут отказать в аренде машины человеку, стаж вождения которого составляет менее 1 года.

В большинстве случаев туристу предоставляют авто с полным баком. А значит, по истечении срока аренды он должен вернуть «железного коня» после его заправки (и лучше сохранить чек, выданный в кассе АЗС). При оформлении аренды машины надо уточнить подходящий вид топлива.

Хорошо, если человеку доступна услуга под названием one way. В этом случае он сможет вернуть авто в другом городе или другом государстве (конечно, за дополнительную плату). Это очень удобно, поскольку не нужно возвращаться в место, где машина была взята напрокат.

Те, кто планирует поездку на пароме, должны узнать, можно ли сделать это на взятом в аренду авто.

Если во время путешествия возникли поломки транспортного средства, то надо по телефону связаться со специалистами техподдержки компании, предоставившей машину напрокат.