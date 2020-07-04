Как стать идеальной женой: рекомендации по построению крепких отношений в браке

Образцово-показательная ячейка общества начинается с идеальной жены. Но не каждую замужнюю даму можно назвать таковой. Так как же стать идеальной супругой? И что необходимо предпринять для установления доверительных отношений? Стоит прислушаться к рекомендациям специалистов.

Самосовершенствование и уход за собой

Многие дамы, выйдя замуж, перестают за собой ухаживать и уделять время самосовершенствованию. И допускают серьезную ошибку. С утра до вечера они занимаются готовкой, уборкой, считая, что этого достаточно.

Идеальная супруга должна заботиться о собственном здоровье: высыпаться, посвящать время физическим упражнениям, придерживаться правильного питания. Привлекательный внешний вид тоже важен. Не стоит пренебрегать такими процедурами как депиляция, маникюр, окраска волос и др.

Не менее важно и самосовершенствование. И тут все индивидуально. Каждая барышня сама решает, в каком направлении желает развиваться. Одной захочется научиться вязать красивые вещи для всей семьи, вторая решит освоить какой-то музыкальный инструмент, а третья предпочтет чтение литературы. Выбранное дело будет выступать в качестве источника позитивных эмоций.

Разговоры по душам

Если отношения только зарождаются, то с установлением диалога проблем не возникнет. Гораздо хуже дела обстоят у тех, кто прожил в браке много лет и понял, что перемены неизбежны. Пора перейти на новый уровень доверия. Но как правильно выстраивать общение со своим избранником? Вот некоторые рекомендации специалистов:

Необходимо интересоваться у мужа, как он провел день. Стоит внимательно выслушать его. И если надо, то поддержать. Обязательно расскажите о своих делах. Только не нужно сообщать подробности ухода за собой и делиться сплетнями.

Многие женщины пилят своих избранников. И поступают неверно. Если у вас плохое настроение, то представьте, что вы набрали в рот воды и не можете разговаривать. Но при наличии серьезных проблем стоит провести разговор с мужем, стараясь общаться тихим тоном и проявляя эмоции по минимуму.

Задавайте вопросы и советуйтесь. К примеру, можно расспросить любимого супруга о том, как он себе представляет ваш отпуск.

Проявление заботы

Идеальной является супруга, проявляющая заботу и нежность по отношению к своему мужу. Ею невозможно не восхищаться. Забота может проявляться по-разному. Это может быть приготовление вкусных завтраков, глажка рубашек, лечение супруга, когда он подхватит простуду. Забота также проявляется и в создании уютной обстановки в доме.