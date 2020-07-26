Как выбрать косметику, чтобы не стать ее жертвой

Представительницы прекрасного пола мечтают выглядеть эффектно и ухоженно. В погоне за красотой девушки пробуют на себе множество косметических средств. В сфере индустрии красоты, как и любой другой, есть место мошенничеству. Как бы не было печально, но разрекламированная косметика может оказаться в лучшем случае бесполезной.

Косметику подразделяют на несколько групп:

лечебная;

дизайнерская;

разработанная косметологическими институтами.

Каждый вид имеет достоинства и недостатки. Подход к выбору средств должен быть индивидуальным, с учетом мнения косметологов и отзывов потребителей.

Профессиональная косметика

Социальные сети пестрят модельными снимками: лощеная кожа, блестящие волосы, идеальный макияж. Среднестатистические красавицы, желая создать такой образ, покупают брендовую косметику, оставляя в магазине большие деньги.

Девушкам стоит знать, что все профессиональные снимки подвергаются обработке и ретуши. Профессиональная косметика тяжелая, подходит для вечернего выхода, но не для ежедневного применения.

Косметика для волос

Стрессы, ежедневные горячие укладки, неблагоприятные воздействия внешней среды не могут сказаться на здоровье волос и вызывают сухость, ломкость, тусклый цвет. Волосам, как и коже лица требуется уход. С помощью косметики для волос можно вернуть шевелюре здоровье, придать другой оттенок или цвет.

Виды косметики для волос:

шампуни;

маски;

лосьоны;

кондиционеры и бальзамы-ополаскиватели;

масла, флюиды;

сыворотки.

Средство должно быть подобрано с учетом типа волос и проблемы, которую нужно решить.

Средства для кожи

Косметические средства для кожи следует выбирать, исходя из того на какой участок тела их планируют наносить. Легкий мусс может отлично справляться с увлажнением кожи на теле, а вот для сухой кожи рук может понадобиться более питательный состав.

Особенно щепетильно нужно подойти к выбору косметики для лица. Эксперименты тут некстати. Если имеются проблемы с кожей лица, привлекать должна не красивая туба или цена. Неправильный уход не только не решит, но и усугубит проблемы. Средства для лица должны соответствовать типу кожи и лучше будет, если их подберет профессионал.

Несмотря на то, что декоративная косметика может кардинально изменить образ женщины, ее относят к безобидным средствам, которые не несут негативных последствий.

Декоративная косметика

Декоративная косметика преображает внешность женщины, но обычно эффект ухода и лечебное воздействие отсутствует, максимум — в состав входят питательные масла. Лучше выбирать проверенные марки, которые имеют отзывы. Косметику необходимо грамотно использовать и отличать ежедневный макияж от вечернего, чтобы не выглядеть комично.

Качественная косметика не должна вызывать ощущение дискомфорта, аллергических реакций, но в то же время должна быть стойкой. Несмотря на то, что средства для макияжа способны изменить женщину до неузнаваемости, их относят к безобидным, они редко вызывают негативные последствия.

Аптечная косметика

Аптечные средства ассоциируются с проведением лечебных процедур. Однако, сейчас на полках можно найти и качественную уходовую косметику. Обращаясь в аптеку, потребитель рассчитывает на опыт и знания фармацевтов, но зачастую они не разбираются в нюансах использования и действия препаратов. Поэтому приобретать средство лучше по совету косметолога, они с удовольствием рекомендуют аптечную косметику, которая отличается ко всему прочему приятной ценой.

Косметика из интернет-магазинов

Приобретая косметику на интернет площадках, следует учитывать, что ее нельзя протестировать и, как правило, она не подлежит возврату. Есть и плюсы: в солидных магазинах, у которых есть авторитет, можно сделать выгодную покупку с большой скидкой.