Как выйти из диеты, чтобы не набрать вес

Продержаться на диете и добиться стройной фигуры – половина результата. Часто потерянные килограммы возвращаются в двойном размере. Полученный результат можно закрепить, зная определённые «выходы» из диеты и соблюдая режим дня.

Существуют правила, следуя которым человек может добиться необходимого результата и выйти из диеты правильно.

Секреты положительного выхода из диеты

Любая диета – ограничение порции пищи. Т.е. какое-то время питание было маленькими порциями. Выходя из диеты, не нужно есть большие порции, даже если еда полезна. Количество овощей следует увеличить в первые несколько недель «выхода» из диеты. Фрукты, мясо и крупы – маленькие порции. Рыба можно и нужно есть, особенно, если она приготовлена на пару. Порция допускается больше, чем та, которая была при диете. В рационе должно быть на 200 ккал больше, чем во время диеты. Значит, углеводы, и жиры вводить в рацион следует постепенно. Физические упражнения полезны при выходе из диеты. Это может быть бег, танцы. Усиленные нагрузки оказывают неблагополучные последствия. 2 литра воды в день. Пропить курс поливитаминов. Отказаться от вредных привычек. Отказ от еды на ночь. Последний приём пищи должен быть за 4 часа до сна. Если голодны, спасут чай и сухофрукты.

Выход из белковой диеты

Одной из самых популярных диет, является белковая диета. Ее успех гарантирован, ведь меню достаточно разнообразно, продукты насыщены протеином, ощущение сытости приходит на долгое время. Но организм человека может привыкнуть к однотипной еде и негативно реагировать на углеводную и жирную пищу. За счёт этого происходит быстрый набор веса.

Если придерживаться рационального питания после выхода из белковой диеты хотя бы пару недель, то можно говорить о закреплении положительного результата.

После диеты не рекомендуется употреблять сладости и тяжелую пищу. Завтраки должны быть лёгкими, можно съесть не жирные молочные продукты. Чай без сахара! Предпочтение лучше отдавать крупам!

Обед – постное мясо, яйца, овощи, фрукты. Травяной чай.

Лёгкий ужин. Например, отварное яйцо, отварное мясо и овощи. Если голодны перед сном – спасёт стакан кефира, лучше 1%.

В первую половину дня, как перекус можно съесть сладости, но в ограниченном количестве. Это – мёд, йогурт, фрукты, ягоды.