Как выжать максимум пользы из одиночества

Отношения исчерпали себя – пара распалась. Как быть теперь уже свободной женщине? Грустить и страдать – не вариант, нужно использовать одиночество по максимуму. Тем более что заняться есть чем.

Учиться радоваться

Не нужно бросаться в новые отношения, чтобы вышибить клин клином – нужно научиться радоваться свободе, наслаждаться каждой минутой и позволить себе то, что раньше было недоступным. Шопинг, вечер с подругой в кафе, дискотека, СПА, чтение книг или просмотр любимых фильмов – у женщины полная свободна действий.

Встречаться и присматриваться

Свободная женщина – творец своей жизни. Она может ходить на свидания, флиртовать с мужчинами, если ей этого хочется. Во время таких встреч нужно присматриваться к мужчинам, не давать ложных обещаний и не обнадеживаться.

Наоборот, встречи от случая к случаю помогут лучше понять мужскую психологию, разобраться с тем, какого спутника жизни хочется видеть рядом.

Путешествовать

Если взаимопонимания нет, то никакие Канары, Мальдивы и Сейшелы не спасут отношения. Отдых превратится в бесконечный конфликт и не принесет желаемого удовольствия, расслабления.

Другое дело, если путешествовать в одиночестве. Продумать маршрут, купить билеты и наслаждаться новыми впечатлениями, эмоциями.

Понять себя

Зачастую женщины не понимают, что им нужно, чего они хотят от жизни и будущих отношений. Минуты одиночества бесценны тем, что позволяют сосредоточиться на внутренних ощущениях и переживаниях, разобраться в себе, понять, чего тебе хочется, попробовать.

Можно заняться йогой, бегом, фотографией, видеосъемкой, выпечкой, рисованием и еще десятками увлечений, на которые не находилось времени прежде.

Когда есть любимое дело, то и настроение будет хорошим, появится желание жить, развиваться. Да и в отношениях не следует отказываться от занятий для души, ущемлять себя.

Не торопиться

Разрыв не проходит бесследно, воспоминания не сотрешь из памяти. Иногда они вызывают грусть, обиду, заставляют действовать спонтанно, необдуманно. Например, вступать в новые отношения, чтобы «доказать кому-то».

Не нужно никому ничего доказывать, торопиться – не оценят. Если женщина любит и уважает себя, в ее жизни обязательно встретится достойный мужчина – вопрос времени.

Заняться собой

А пока он не встретился – самое время наслаждаться жизнью, заботиться о себе. И начать это нужно прямо сейчас. Первый пункт программы – посещение салона красоты. Можно изменить прическу, цвет волос, сделать курс массажа.

Дальше – оздоровление организма. Давно нужно сбросить 5-7 лишних килограммов? Не нужно это больше откладывать. Новая счастливая жизнь начинается с уверенности в себе и красивого отражения в зеркале.