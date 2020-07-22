Какая фигура считается идеальной у женщины

Если раньше женщин заставляли приближаться к стандартам моделей и быть по параметрам 90-60-90, то теперь это далеко не так. Модели обычно слишком худые, а обычные женщины намного полнее заданного образца, поскольку наличие таких параметров затрудняет правильное зачатие ребенка.

Какая именно фигура считается идеальной:

Тело в виде песочных часов с ярко выраженной грудью и красивыми бедрами. Талия у женщины должна быть, но в соотношении 1,6 к размеру бедер;

Британская модель плюс сайз Келли Брук, по мнению многих мужчин, обладает идеальными формами. Причем ее личные параметры далеки от идеалов, которые требуют на конкурсе красоты;

Женщины обладают разным типом телосложения, поэтому у них однозначно не может быть одинаковых параметров. Худощавые – эктоморф, средние – мезоморф и полные – эндоморф. Разумеется, в соотношении бедер, талии и груди они все могут обладать своими идеальными параметрами, но под общие стандарты их подогнать нельзя.

Например, худощавым женщинам очень сложно накачать попу и грудь. У них быстрый обмен веществ и все буквально сгорает. А вот эндоморфы обладают замедленным обменом веществ, и им наоборот очень сложно похудеть, если они набрали вес.

Если раньше идеальный вес считался при вычитании 110 см от роста девушки. То теперь этот параметр не такой. Это вес девушки спортсменки, которая специально занималась сушкой тела. Дело в том, что мышцы весят больше жира, поэтому даже стройная девушка может иметь массу тела в пределах 70-80 килограмм.

Подгоняем под идеал или наслаждаемся своими формами?

Идеальные параметры просто не существуют. Женщины бывают разного возраста, телосложения и форм. У одних фигура выглядит гармонично даже с небольшим лишним весом, другие кажутся слишком угловатыми и массивными.

Не стоит подгонять себя под идеальные параметры якобы для красоты. Можно испортить обмен веществ навсегда и получить обратный эффект. Тем более, что параметры объема груди, талии и бедер постоянно меняются. Если раньше в эпоху Возрождения мужчинам нравились полные женщины, то современный мир предпочитает худых моделей. Однако образ наркоманки не завораживает. Это неженственный тип фигуры с худыми ногами и почти полным отсутствием груди. Поэтому мир все чаще приходит к единому мнению, что идеальной фигуры женщины не существует и надо рассчитывать на обычных людей, для которых собственно и шьется одежда. Они не обладают модельными параметрами, но тоже хотят выглядеть модно и красиво.