Какая вы хищница по знаку Зодиака

Ещё с давних времён девушек постоянно сравнивают с разными хищниками. Пока одних величают волчицами и лисичками, других называют рыбками и львицами. Так с кем же именно можно сравнить девушек с разных знаков зодиака?

Козерог – собака

Братья наши меньшие и в то же время верные помощники в охоте, защите и других делах. Как и им, для женщины-Козерога многое значит такое слово, как долг. На первый взгляд может показаться, что она просто чрезмерно ответственна. На деле же для такой девушки наиважнейшим в жизни является любовь. Она окружает заботой человека, если сильно любит его. В гневе же она похожа на цепного алабая, которого раздразнили.

Водолей – хорёк

Женщина-Водолей такая же милая и активная, как и хорёк. Даже если всё спокойно, она внезапно может «взорваться», от чего мало не покажется. У такой девушки, как и у хорька, доминирующие качества – неожиданность и стремительность. То, что она сделает в следующее мгновение, предугадать невозможно. Она всегда будет «охотиться» на своего избранника быстро и эффективно.

Рыбы – лисица

При упоминании лисицы в первую очередь на ум приходят такие черты характера, как хитрость и коварство. Пусть они и очень опасны, но в то же время весьма красивы. Женщины-Рыбы тоже весьма привлекательны, но добиться их расположения непросто. Они знают, как себя подать обществу, артистические наклонности у них от природы. Эта миловидная и хитрая женщина знает, как заставить мужчину исполнять её прихоти.

Овен – енот

Казалось бы, неужели енот является хищником? Он выглядит так мило! На деле же не стоит обманывать себя его внешним видом. Все еноты – те ещё бойцы, не боящиеся хищников, которые крупней их. Кстати, еду они поласкают для того, чтобы она перестала трепыхаться, то есть утонула. Вот и женщины-Овны не любят, когда кто-то трепыхается. Обычно они милые и добродушные, но стоит вступить в конфликт, как этих девушек уже не остановить!

Телец – медведь

Медведь – животное, вызывающее разные чувства. Для детей, смотрящих Винни-Пуха и «Книгу джунглей» мишки – это неповоротливые добродушные создания, обожающие мёд. В то же время для охотников те самые звери – одни из наиболее грозных хищников, настоящие цари лесов. Собственно такой разносторонней и является женщина-Телец. Как и медведица, она любит быть наедине с собой. Чужаков же она не любит, а потому может и по голове настучать, если полезут под горячую руку. В то же время ради семьи она готова на всё.

Близнецы – барханная кошка

Во многом этот подвид похож на домашних котов, но имеет более благородный внешний вид. Примечательно, что даже взрослая особь по внешнему виду похожа на котёнка. Живёт она в сухих отдалённых местах дикой природы, а потому видел её далеко не каждый. Вот и женщины-Близнецы часто любят остаться наедине с собой, избегая встреч как с близкими, так и обычными знакомыми. Имеют крайне богатый внутренний мир.

Рак – львица

Женщины раки, подобно львицам, нуждаются только в настоящих львах. Причём, стоит только мужчине завладеть вниманием такой дамы, как все тяжбы о заботе и добыче всего нужного для комфортной жизни она возьмёт на себя. Мужчину же она рассматривает как надёжного защитника.

Лев – домашняя кошка

Она красива, обладает лёгкой походкой и ни от кого не зависима. Как и обычные кошки, женщины-Львы любят большое внимание, но при этом никогда не отдаются ему с головой. Они тоже способны медленно и мучительно расправляться с жертвами, попавшими в их коготки. Правда, если их обеспечить всем нужным и дорогим, такие девушки станут в разы благосклонней.

Дева – волчица

Волк – хитрый и осторожный хищник, никогда не лезущий на рожон лишний раз. К тому же, в стае обычно главной является волчица. Она всех оберегает. Также поступает и женщина-Дева.

Весы – панда

Этот чёрно-белый медведь – хищник, добровольно ставший вегетарианцем. Его нужно сильно спровоцировать, чтобы он начал атаковать. Так же и женщина-Весы. Она не участвует в конфликтах. Даже если повод есть, она сначала всё 10 раз обдумает, и то не факт, что решится.

Скорпион – тигрица

Тигры – кошки со странным поведением. Примечательно, что они чаще других хищных котов нападают на людей. Точно такие же и женщины-Скорпионы. Стоит им начать «охоту» за мужчинами, чьё-то сердце будет покорено!

Стрелец – касатка

Касатки – хищники, предпочитающие нападать на равных. Примечательно, что в условиях дикой природы эти млекопитающие не напали ещё ни на одного человека. Столь же благородны и женщины-Стрельцы. Они никогда не решатся обидеть слабого.