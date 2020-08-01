Для женщин

Какая вы хищница по знаку Зодиака

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Ещё с давних времён девушек постоянно сравнивают с разными хищниками. Пока одних величают волчицами и лисичками, других называют рыбками и львицами. Так с кем же именно можно сравнить девушек с разных знаков зодиака?

Козерог – собака

Какая вы хищница по знаку Зодиака

Братья наши меньшие и в то же время верные помощники в охоте, защите и других делах. Как и им, для женщины-Козерога многое значит такое слово, как долг. На первый взгляд может показаться, что она просто чрезмерно ответственна. На деле же для такой девушки наиважнейшим в жизни является любовь. Она окружает заботой человека, если сильно любит его. В гневе же она похожа на цепного алабая, которого раздразнили.

Водолей – хорёк

Какая вы хищница по знаку Зодиака

Женщина-Водолей такая же милая и активная, как и хорёк. Даже если всё спокойно, она внезапно может «взорваться», от чего мало не покажется. У такой девушки, как и у хорька, доминирующие качества – неожиданность и стремительность. То, что она сделает в следующее мгновение, предугадать невозможно. Она всегда будет «охотиться» на своего избранника быстро и эффективно.

Рыбы – лисица

Какая вы хищница по знаку Зодиака

При упоминании лисицы в первую очередь на ум приходят такие черты характера, как хитрость и коварство. Пусть они и очень опасны, но в то же время весьма красивы. Женщины-Рыбы тоже весьма привлекательны, но добиться их расположения непросто. Они знают, как себя подать обществу, артистические наклонности у них от природы. Эта миловидная и хитрая женщина знает, как заставить мужчину исполнять её прихоти.

Овен – енот

Какая вы хищница по знаку Зодиака

Казалось бы, неужели енот является хищником? Он выглядит так мило! На деле же не стоит обманывать себя его внешним видом. Все еноты – те ещё бойцы, не боящиеся хищников, которые крупней их. Кстати, еду они поласкают для того, чтобы она перестала трепыхаться, то есть утонула. Вот и женщины-Овны не любят, когда кто-то трепыхается. Обычно они милые и добродушные, но стоит вступить в конфликт, как этих девушек уже не остановить!

Телец – медведь

Какая вы хищница по знаку Зодиака

Медведь – животное, вызывающее разные чувства. Для детей, смотрящих Винни-Пуха и «Книгу джунглей» мишки – это неповоротливые добродушные создания, обожающие мёд. В то же время для охотников те самые звери – одни из наиболее грозных хищников, настоящие цари лесов. Собственно такой разносторонней и является женщина-Телец. Как и медведица, она любит быть наедине с собой. Чужаков же она не любит, а потому может и по голове настучать, если полезут под горячую руку. В то же время ради семьи она готова на всё.

Близнецы – барханная кошка

Какая вы хищница по знаку Зодиака

Во многом этот подвид похож на домашних котов, но имеет более благородный внешний вид. Примечательно, что даже взрослая особь по внешнему виду похожа на котёнка. Живёт она в сухих отдалённых местах дикой природы, а потому видел её далеко не каждый. Вот и женщины-Близнецы часто любят остаться наедине с собой, избегая встреч как с близкими, так и обычными знакомыми. Имеют крайне богатый внутренний мир.

Рак – львица

Какая вы хищница по знаку Зодиака

Женщины раки, подобно львицам, нуждаются только в настоящих львах. Причём, стоит только мужчине завладеть вниманием такой дамы, как все тяжбы о заботе и добыче всего нужного для комфортной жизни она возьмёт на себя. Мужчину же она рассматривает как надёжного защитника.

Лев – домашняя кошка

Какая вы хищница по знаку Зодиака

Она красива, обладает лёгкой походкой и ни от кого не зависима. Как и обычные кошки, женщины-Львы любят большое внимание, но при этом никогда не отдаются ему с головой. Они тоже способны медленно и мучительно расправляться с жертвами, попавшими в их коготки. Правда, если их обеспечить всем нужным и дорогим, такие девушки станут в разы благосклонней.

Дева – волчица

Какая вы хищница по знаку Зодиака

Волк – хитрый и осторожный хищник, никогда не лезущий на рожон лишний раз. К тому же, в стае обычно главной является волчица. Она всех оберегает. Также поступает и женщина-Дева.

 Весы – панда

Какая вы хищница по знаку Зодиака

Этот чёрно-белый медведь – хищник, добровольно ставший вегетарианцем. Его нужно сильно спровоцировать, чтобы он начал атаковать. Так же и женщина-Весы. Она не участвует в конфликтах. Даже если повод есть, она сначала всё 10 раз обдумает, и то не факт, что решится.

Скорпион – тигрица

Какая вы хищница по знаку Зодиака

Тигры – кошки со странным поведением. Примечательно, что они чаще других хищных котов нападают на людей. Точно такие же и женщины-Скорпионы. Стоит им начать «охоту» за мужчинами, чьё-то сердце будет покорено!

Стрелец – касатка

Какая вы хищница по знаку Зодиака

Касатки – хищники, предпочитающие нападать на равных. Примечательно, что в условиях дикой природы эти млекопитающие не напали ещё ни на одного человека. Столь же благородны и женщины-Стрельцы. Они никогда не решатся обидеть слабого.

А каким хищником по знаку зодиака являетесь вы?

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