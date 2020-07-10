Какие джинсы сейчас в моде, и как выбрать подходящие

В гардеробе каждой девушки обязательно должны присутствовать джинсы. Они являются одним из базовых элементов одежды. Однако, нужно уметь правильно их выбирать. Фасон и крой джинсов очень важен, ведь именно он позволяет корректировать визуально фигуру.

Джинсы по фигуре

Для каждого типа фигуры нужны разные джинсы. Однако, есть такие, которые подходят абсолютно всем. Это классические джинсы, немного свободные снизу. Их очень легко сочетать как с футболками, так и с рубашками, и пиджаками.

Девушкам с объёмными формами лучше выбирать свободные джинсы с высокой посадкой. Лучше, если они будут чёрные или темно–синие. Это поможет скрыть все недостатки фигуры. Слишком обтягивающие джинсы сделают девушку ещё полнее.

Худым девушкам отлично подойдут «бойфренды». За счёт того, что они широкие, ноги будут казаться более объемными.

Тем, у кого длинные ноги и идеальная фигура, можно выбирать джинсы–скини. Они подчеркнут все достоинства и станут незаменимой частью гардероба.

Джинсы нужно носить с правильной обувью. Под классику подойдёт все, а вот под скини и джинсы–клёш лучше надевать лодочки или балетки.

Также следует уделить внимание качеству джинсов. Материал должен быть в меру плотным, а фурнитура – надёжной.

Какие джинсы в моде

Чтобы выглядеть более стильно и современно, нужно выбирать джинсы в соответствии с трендами.

В настоящее время наиболее популярны джинсы с завышенной талией. Мода на них появилась ещё в прошлом веке, а сейчас без таких джинсов не обходится ни одна девушка. Их можно носить с любым верхом.

Ещё один фасон, пришедший из прошлого – это джинсы–клёш. Заядлые модницы очень любят их. Такие они являются акцентом в образе, поэтому остальные элементы должны быть более спокойными.

Новым трендом в женском гардеробе стали джинсы–трубы. Этот мужской элемент одежды отлично подчёркивает хрупкую фигуру девушек. Такой фасон является очень свободным, поэтому его можно носить с обтягивающим верхом.

Недавно в моду вошёл ещё один вид джинсов – кюлоты. Как правило, посадка у них высокая, поэтому кюлоты подойдут большинству девушек. Под такие джинсы нужно надевать лодочки на среднем каблуке или массивные ботинки.

Также стали набирать популярность джинсовые комбинезоны с большим количеством карманов. Чтобы уравновесить этот мужской фасон, его нужно носить с нежными и женственными футболками и рубашками.