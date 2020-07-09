Какие причёски прибавляют возраст

Первое впечатление складывается у людей именно по внешнему виду. Поэтому за ним нужно следить. Особенно это касается причёски. Если её неправильно подобрать, то будут видны все недостатки кожи и лица в целом. Также существуют причёски, которые очень сильно старят. Причём их делают даже молодые девушки.

От каких причёсок стоит отказаться молодым девушкам?

Тонкие аккуратные кудри

Такая прическа смотрится хорошо, только если она от природы. Если делать её специально, то она будет акцентировать внимание на лице. Оно станет визуально меньше. А мелкие морщинки будут более заметны. Лучше отдать предпочтение объёмным и слегка лохматым локонам.

Ракушка

Это прическа была популярна в прошлом веке. Чтобы её сделать, нужно тщательно зачесать все волосы и свернуть их в завиток. Эта прическа старит, потому что в ней нет небрежности, которая сейчас в моде.

Объёмный начес

Когда девушка делает начес, её возраст увеличивается мгновенно. А все потому, что эта прическа уже давно не в моде. Чтобы создать объем, лучше использовать специальные шампуни и муссы. Они помогут добиться естественности. Также можно попробовать различные окрашивания.

Высоко собранные волосы

Странно, но многие очень любят причёски, в которых локоны собраны на макушке. Однако, они добавляют пару лишних лет. Особенно если в укладке нет элементов небрежности. Такие причёски полностью открывают лицо и шею, поэтому все недостатки станут более заметными.

Стрижка под мальчика

Во-первых, она идёт далеко не всем. Во – вторых, она создаёт акцент на скулах и лбе. Именно тут и появляются первые морщинки. В–третьих, образ становится менее женственным, что так же прибавляет возраст. Кроме того, волосы при такой стрижке сложно укладывать.

Идеально зачесанные волосы

Эту причёску делают девушки, которые во всем любят порядок. Однако, порядок на голове – это не всегда красиво. В настоящее время привлекательнее лёгкая небрежность и натуральность укладки. Кроме того, зачесанные волосы визуально кажутся грязными. А ещё, эта прическа сильно выделяет морщины на лбу.

Идеальный пучок

Как и в предыдущем случае эта прическа акцентирует внимание на состоянии кожи лба. Она подходит только маленьким девочкам и девушкам модельной внешности. Чтобы пучок выглядел более актуально, можно выпустить несколько прядей у лица.