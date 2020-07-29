Какие женские имена можно назвать несчастливыми

Естественно, сами по себе имена не могут нести несчастье. Однако любое имя сильно влияет на характер человека, он же влияет на поступки, а поступки на судьбу в целом. Замкнутый круг. Но не стоит слишком сильно концентрироваться на плохом имени. Следует просто обратить внимание на черты характера, чтобы не допустить неожиданных поворотов судьбы.

Алла

Имя подходит для особенных натур. Его можно переводить по-разному — «иная», «другая», «Богиня». Алла с детства противопоставляет себя миру, что приводит к частым конфликтам с окружающими и создает образ высокомерной девушки. Она всегда уверенна, смелая и умеет постоять за себя. Эти качества помогают ей добиться больших успехов в жизни, но плохо влияют на отношения с родными и близкими людьми. Из-за высокомерия часто может не складываться личная жизнь. Простому счастью Аллы может мешать непостоянность и амбициозность.

Лариса

В переводе имя обозначает «чайка». Эта девушка всегда отличается большой активностью и неуравновешенностью. Лариса слишком эмоциональна, что часто может мешать в принятии важных и сложных решений. Часто девушка сама это понимает и пытается бороться с проблемой. Только сильная личность сможет обуздать эмоции и изменить свою судьбу к лучшему.

Вера

Имя обозначает веру во что-то лучшее. Но чаще всего именно это становится препятствием для счастливой жизни. Вера — смелая, отважная, решительная девушка, которая всегда будет отличаться силой воли и упорством. Однако в построении личной жизни ей может помешать меркантильность, склонность к риску и авантюрам. Чаще всего именно спонтанные поступки и рушат ее судьбу, но сама девушка с этим никогда не согласится.

Инна

Имя обозначает «бурный поток». Сама Инна тоже бурная, вздорная и имеет сложный характер. Ее эмоциональность и взбалмошность часто могут стать причинами многих конфликтов. Кроме того, Инна не привыкла проигрывать, уступать и идти на компромиссы. Девушка очень ревнива, поэтому в семейной жизни она будет похожа на детектива, что может привести к скандалам и разводам.

Александра

Это имя обозначает — защитница. Его мужское начало формирует у девушки конфликтный, бескомпромиссный характер. Но, несмотря на это, Александра может быть нежной и загадочной. Девушке всегда сложно общаться с людьми, которые сильнее ее по энергетике. Но людей слабее себя она любит и ценит. Александра умная и практичная дама, но спонтанные поступки часто мешают ей в построении счастливой жизни. Имя на самом деле очень сильное, но, несмотря на это, зачастую, Александра имеет достаточно сложную судьбу.

Итак, можно сделать вывод, что имя влияет на судьбу человека. Но это не значит, что ничего нельзя изменить. Все в ваших силах.