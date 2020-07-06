Китайские таблетки для похудения: в чем опасность и есть ли польза

Некоторые женщины ради привлекательной внешности и стройной фигуры готовы на многое. Китайские производители в свою очередь не упускают случая подзаработать. Но так ли безопасна их продукция?

Продажи чудодейственных медикаментов в нашей стране высоки. Граждане пренебрегают рекомендациями специалистов, доверяя мнению знакомых и рекламе. Вера в удивительные истории о быстрой потере веса затмевает разум, так что проверять лицензии и сертификаты качества продукции многие даже не думают.

Первые завозы таблеток из Азиатских стран начались в девяностые, когда из-за существующего в стране дефицита, все привезенные зарубежные предметы распродавались моментально. Спустя пару лет Россия стала нередко приобретать товары из Китая, тенденция держится до сих пор.

По способу воздействия препараты из Китая делятся на:

Уменьшающие аппетит. Вызывающие диарею. Выводящие жиры.

Также можно выделить средства, которые не имеют адекватного описания работы и состава. Это таблетки, ввозимые под видом БАДов. Неизвестно из чего они произведены, так как проверка на качество и ингредиенты производится неполноценно, либо совсем не производится. Однако, если прочесть инструкцию, то в ней будут указаны дозировка и время приема, что говорит о том, что это не просто БАД, а полноценное медицинское средство.

Главным компонентом практически всех таблеток, произведенных китайскими предпринимателями – психотропные вещества. Данные сведения были получены путем проведения лабораторных исследований.

Нередко применение китайских таблеток приводит к серьезным нарушениям организма и сильным побочным эффектам, которые требуют медицинской помощи.

Специалисты уверены: употребление китайских некачественных препаратов для снижения веса – постепенное самоубийство.

Зачастую побочные эффекты возникают лишь спустя неделю после приема таблеток. Через 12-15 дней они начинают серьезно влиять на самочувствие человека, осложняют текущие заболевания и поражают органы. Спустя месяц употребления таблеток появляются серьезнейшие последствия, избавиться от которых невозможно: язвы, эпилепсия, нарушения эндокринной и пищеварительной системы.