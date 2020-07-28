Колготы и босоножки, шорты, открытые туфли: можно ли сочетать?

«Колготы и босоножки – вещи взаимоисключающие», – сказали бы стилисты 5-7 лет назад. Мода меняется, и то, что вчера казалось невозможным, сегодня считается стильным. Это о сочетаниях строго пиджака и джинсов, колгот с босоножками и шортами. Все чаще на подиумах и «красных дорожках» появляются звезды в обуви с открытым носом, обутой на колготы.

Когда – можно, а когда – не нужно?

Следуя тенденциям моды, не нужно забывать об индивидуальности. Каждый наряд нужно подбирать с оглядкой на цвет и тип обуви. Ведь конечная цель – создать выигрышный образ, в котором нет кричащих деталей.

Босоножки и колготы – однозначно не офисный вариант. В офисах приветствуется деловой стиль – это туфли. На переговорах, конференциях, деловых обедах, других официальных мероприятиях действует тот же запрет.

Зато для кинотеатра, ночного клуба, бара такие сочетания подходят. Здесь уже можно дать волю фантазии и экспериментировать. На литературных вечеринках, квартирниках, других творческих тусовках можно идти дальше, вписывая красные, фиолетовые и даже желтые колготы в street-style.

А если открыт только нос?

Босоножки – это обувь с открытым или закрытым носом, но обязательно с открытой пяткой. Если открыт нос, а пятка закрыта, то это туфли. В этом случае предыдущие табу снимаются, потому что колготы и туфли – классическое сочетание.

Некоторые правила все же существуют:

Под туфли с открытым носом надевают бесшовные колготы. Эффектней всего смотрятся тонкие колготы (20-40 ден) без люрекса, мерцаний и узоров. Черные колготы надевают только под черную обувь – в остальных случаях они считаются моветоном. В офисном стиле приоритет изделиям натурального цвета, близкого к цвету кожи человека.

Шорты и колготы – это стильно

Стилисты не просто об этого говорят – они рекомендуют девушкам и женщинам дополнить гардероб весенними и осенними шортами и экспериментировать с образами.

Оптимальным дополнением к теплым шортам станут черные колготы. Это – вариант рекомендуемый, но далеко не единственный. Многое зависит от стиля девушки.

Черные колготы прекрасно сочетаются с джинсовыми шортами, модели и некоторые иконы стиля добавляют к ним еще и более плотные чулки, внося в костюм сексуальность, чувственность.

Смелые личности, экспериментаторы идут дальше, надевая яркие колготки. Яркость – это не обязательно о цвете. Это еще о сеточке, принтах, швах и других деталях, привлекающих внимание прохожих.