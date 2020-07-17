Конфликтные ситуации между отчимом и пасынком: как улучшить отношения

В последние годы в стране каждый третий брак заканчивается разводом. При наличии у пары детей, зачастую они остаются с матерью. Некоторые женщины не пытаются наладить после развода личную жизнь, а некоторые все же стремятся обрести семейное счастье и любовь. Порой даже в случае успешного поиска возлюбленного, омрачить радость могут отношения между новым мужчиной и детьми.
Причины, по которым ребенок может негативно относиться к отчиму
Конфликтные ситуации возникают во всех семьях. Если присутствует двое мужчин, то ссор избежать получится вряд ли. Однако особенно напряженная ситуация возникает тогда, когда сын и муж некровные родственники. В подобных ситуациях отношения внутри семьи довольно шаткие – никто не обязан кого-либо любить, терпеть, поддерживать.
Следует подумать о том, какие чувства возникают внутри у ребенка:
- Появление такого нового члена семьи, как отчим, может значительно повлиять на привычные нормы, обычаи. Особенно ярко изменения воспринимаются подростками.
- Изменения матери. Ребенок осознает, что отныне он не будет получать всю любовь и заботу. Мать меняется как внутренне, так и внешне. Теперь совместное времяпрепровождение может уменьшиться, ведь внимание достается не только ребенку, но и мужчине.
- Вполне логично, что ребенок будет отрицательно относиться к отчиму, если тот начинает устанавливать свои законы в семье, указывает и наказывает, будучи для него никем.
Когда отчим негативно относится к пасынку
Часто возникают и ситуации, в которых отчим не любит пасынка. Причины для этого могут быть разные, к примеру:
- Для мужчины ребенок может быть напоминанием о том, что в жизни женщины он не первый муж, что она уже состояла в браке до него.
- Нежелание разделять время и любовь женщины с кем-либо помимо себя. Пасынок – маленький мужчина, нуждающийся во внимании матери.
Как исправить ситуацию
По мнению психологов, настраивать ребенка на то, что в семье может появиться новый мужчина необходимо еще до того, как произойдет знакомство. Следует объяснить ребенку, что каждый имеет право на собственную личную жизнь, счастье.
Помочь в создании хороших отношений между отчимом и пасынком могут помочь некоторые советы:
- Расскажите ребенку о том, почему произошло расставание с биологическим отцом. Рано или поздно, он все равно узнает истинную причину.
- Не забывайте: если мужчина действительно любит, то он будет относиться хорошо не только к женщине, к которой испытывает чувства, но и к ее детям.
- Не торопите события. Знакомство ребенка с отчимом должно происходить постепенно, необходимо подготавливать детей к подобным вещам. Иначе есть риск навредить психике ребенка.
- Выберите день, который будет посвящен только вам двоим. Обговорите с ребенком, что именно в этот день вы будете проводить время наедине вместе: посещать кино, кафе или парк.
- Внедрение новых правил в семье должно быть постепенным. Заранее следует поговорить с ребенком, узнать, что он думает насчет нововведений.
Как ваш ребенок воспринял нового мужчину в семье?