Конфликтные ситуации между отчимом и пасынком: как улучшить отношения

В последние годы в стране каждый третий брак заканчивается разводом. При наличии у пары детей, зачастую они остаются с матерью. Некоторые женщины не пытаются наладить после развода личную жизнь, а некоторые все же стремятся обрести семейное счастье и любовь. Порой даже в случае успешного поиска возлюбленного, омрачить радость могут отношения между новым мужчиной и детьми.

Причины, по которым ребенок может негативно относиться к отчиму

Конфликтные ситуации возникают во всех семьях. Если присутствует двое мужчин, то ссор избежать получится вряд ли. Однако особенно напряженная ситуация возникает тогда, когда сын и муж некровные родственники. В подобных ситуациях отношения внутри семьи довольно шаткие – никто не обязан кого-либо любить, терпеть, поддерживать.

Следует подумать о том, какие чувства возникают внутри у ребенка:

Появление такого нового члена семьи, как отчим, может значительно повлиять на привычные нормы, обычаи. Особенно ярко изменения воспринимаются подростками. Изменения матери. Ребенок осознает, что отныне он не будет получать всю любовь и заботу. Мать меняется как внутренне, так и внешне. Теперь совместное времяпрепровождение может уменьшиться, ведь внимание достается не только ребенку, но и мужчине. Вполне логично, что ребенок будет отрицательно относиться к отчиму, если тот начинает устанавливать свои законы в семье, указывает и наказывает, будучи для него никем.

Когда отчим негативно относится к пасынку

Часто возникают и ситуации, в которых отчим не любит пасынка. Причины для этого могут быть разные, к примеру:

Для мужчины ребенок может быть напоминанием о том, что в жизни женщины он не первый муж, что она уже состояла в браке до него. Нежелание разделять время и любовь женщины с кем-либо помимо себя. Пасынок – маленький мужчина, нуждающийся во внимании матери.

Как исправить ситуацию

По мнению психологов, настраивать ребенка на то, что в семье может появиться новый мужчина необходимо еще до того, как произойдет знакомство. Следует объяснить ребенку, что каждый имеет право на собственную личную жизнь, счастье.

Помочь в создании хороших отношений между отчимом и пасынком могут помочь некоторые советы:

Расскажите ребенку о том, почему произошло расставание с биологическим отцом. Рано или поздно, он все равно узнает истинную причину. Не забывайте: если мужчина действительно любит, то он будет относиться хорошо не только к женщине, к которой испытывает чувства, но и к ее детям. Не торопите события. Знакомство ребенка с отчимом должно происходить постепенно, необходимо подготавливать детей к подобным вещам. Иначе есть риск навредить психике ребенка. Выберите день, который будет посвящен только вам двоим. Обговорите с ребенком, что именно в этот день вы будете проводить время наедине вместе: посещать кино, кафе или парк. Внедрение новых правил в семье должно быть постепенным. Заранее следует поговорить с ребенком, узнать, что он думает насчет нововведений.