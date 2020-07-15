Макияж под очки для близоруких девушек

Те, кто из-за близорукости носят очки, наверняка не раз замечали, что макияж, подсмотренный в интернете, смотрится совсем иначе из-за формы и цвета оправы. Кроме того, вносят свои коррективы и сами линзы. Этот фактор нужно учитывать, потому что с минусовыми диоптриями в стеклах вся область глаз выглядит меньше.

Исходя из этого, подбирают консилер со светоотражающими частичками и перед ним наносят немного тональные основы под брови, чтобы сделать эту область более выпуклой и заметной. Соответственно, тени и подводку лучше выбирать ярких контрастных оттенков, но в меру. Обычно очень хорошо смотрится сочетание светлых, коричневых и розовых цветов. Главное – аккуратно растушевать переход от светлого к темному. Если на верхнее веко наносят бежевые или белые тени и используют цветной карандаш, лучше выбирать максимально яркий цвет. Часто обладательницы очков пользуются подводкой. Это позволяет быстро сделать необходимый акцент на глазах. При этом не стоит отказываться от линии вдоль нижнего века. Главное – проводить кистью по направлению вверх к вискам. Основное правило любых стрелок – делать их на очень светлом фоне желательно из теней, в которых есть светоотражающие частицы.

Особое внимание нужно уделить качеству туши. Слишком длинные ресницы станут неудобными, так как будут задевать линзы. Поэтому лучше сделать выбор в пользу тех продуктов, которые достаточно хорошо разделяют ресницы и придают им дополнительный объем, делая их максимально пушистыми и изогнутыми.

Для дневного макияжа на губы можно носить светлые нюдовые оттенки блесков и помад.

Самыми универсальными считаются черные пластиковые оправы. К ним нужно подобрать тональное средство, максимально приближенное к цвету кожи без каких-либо мерцающих частиц. От румян лучше отказаться либо нанести их тонким слоем. Брови желательно красить на тон светлее, чем сама оправа, если у девушки светлые волосы. Чёрные брови допустимы, только если они по толщине, изогнутости по большей части совпадают с линией оправы. Конечно, в таком случае лучше выбрать тени пастельных оттенков, а шиммер допустим лишь очень мелкий и только во внутреннем уголке глаза. Стрелки, если они есть, должны быть растушеванными. С черной оправой лучше вообще делать акцент не на глаза, а на губы. В зависимости от тона кожи подбирают бордовую или коралловую помаду.

Обладательницам зелёных глаз можно ограничиваться светлыми оттенками теней, используя тёмные только для подчёркивания внешнего уголка глаза. На губы тогда наносят светлую помаду без мерцающих частиц. Это может быть светло-карамельный, персиковый или розовый оттенок. А румяна нужно подобрать в тон помаде. Если у девушки глаза карие, она может наносить тушь всего в один слой и носить оправу фиолетового, синего и бирюзового оттенка, используя при этом тонкие стрелки.