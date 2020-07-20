Материнский инстинкт: может ли он отсутствовать

Еще будучи беременными, женщины с нетерпением ждут появления на свет малыша. На протяжении 9 месяцев в организме будущей мамы происходят изменения, которые готовят ее к материнству. Бывает, наступает тот долгожданный момент, на свет появляется ребенок, а у мамы в душе никаких чувств. Причинами отсутствия материнского инстинкта считают следующие:

Гормональный сбой. С первых дней беременности в организме начинают вырабатываться так называемые гормоны беременности. Именно они сохраняют ее. После рождения ребенка эти гормоны перестают вырабатываться. И в организме снова начинается перестройка.

Тяжелые роды. Этот процесс влияет на психику женщины. Та боль, которую ей пришлось пережить, не дает проснуться материнским чувствам.

Физическая усталость. После родов организм еще слаб и требуется время для восстановления сил, но все время предоставлено уходу за ребенком.

После влияния этих и других факторов, просыпается инстинкт самосохранения. На его фоне остальные не проявляются.

Как разбудить материнский инстинкт?

У женщин с самого рождения есть определенное поведение, связанное с заботой о детях. Это обусловлено генетическими и физиологическими факторами. Бывают ситуации, когда у только рожавших женщин нет материнского инстинкта. Это явление можно описать следующими состояниями:

Нет чувств привязанности и желания находиться вместе с ребенком и заботиться о нем.

Все связанное с малышом изнуряет и не приносит удовольствия и радости.

Если первое время нет этих чувств, не стоит беспокоиться. Быть может со временем появятся самые теплые ощущения. Вот какие советы дают психологи:

Больше отдыхайте. Чтобы иметь силы все время ухаживать за ребенком, нужно отдыхать чаще, иметь хорошее настроение. Для этого можете попросить мужа или родственников иногда помогать по домашним делам и по уходу за малышом. Кормите грудью. Грудное вскармливание — очень мощный фактор привязанности. Во время кормления вырабатывается пролактин, которых влияет на выработку гормонов счастья. Уделяйте время для себя. Не забывайте про свои интересы. Делайте, то что приносит удовольствие, мотивирует, вдохновляет. Иногда оторвитесь от забот.

В современном мире материнский инстинкт больше нужен женщине для самоопределения, чем ребенку. Очень малая часть женщин сразу после рождения чувствует ребенка частичкой себя. К некоторым эти чувства приходят со временем. Важно помнить, что и без яркого проявления инстинктов можно любить ребенка, воспитать и отдать все лучшее. Для каждого этот инстинкт проявляется в разных формах любви и заботы.