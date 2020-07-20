Материнский инстинкт: может ли он отсутствовать

Еще будучи беременными, женщины с нетерпением ждут появления на свет малыша. На протяжении 9 месяцев в организме будущей мамы происходят изменения, которые готовят ее к материнству. Бывает, наступает тот долгожданный момент, на свет появляется ребенок, а у мамы в душе никаких чувств. Причинами отсутствия материнского инстинкта считают следующие:
- Гормональный сбой. С первых дней беременности в организме начинают вырабатываться так называемые гормоны беременности. Именно они сохраняют ее. После рождения ребенка эти гормоны перестают вырабатываться. И в организме снова начинается перестройка.
- Тяжелые роды. Этот процесс влияет на психику женщины. Та боль, которую ей пришлось пережить, не дает проснуться материнским чувствам.
- Физическая усталость. После родов организм еще слаб и требуется время для восстановления сил, но все время предоставлено уходу за ребенком.
После влияния этих и других факторов, просыпается инстинкт самосохранения. На его фоне остальные не проявляются.
Как разбудить материнский инстинкт?
У женщин с самого рождения есть определенное поведение, связанное с заботой о детях. Это обусловлено генетическими и физиологическими факторами. Бывают ситуации, когда у только рожавших женщин нет материнского инстинкта. Это явление можно описать следующими состояниями:
- Нет чувств привязанности и желания находиться вместе с ребенком и заботиться о нем.
- Все связанное с малышом изнуряет и не приносит удовольствия и радости.
Если первое время нет этих чувств, не стоит беспокоиться. Быть может со временем появятся самые теплые ощущения. Вот какие советы дают психологи:
- Больше отдыхайте. Чтобы иметь силы все время ухаживать за ребенком, нужно отдыхать чаще, иметь хорошее настроение. Для этого можете попросить мужа или родственников иногда помогать по домашним делам и по уходу за малышом.
- Кормите грудью. Грудное вскармливание — очень мощный фактор привязанности. Во время кормления вырабатывается пролактин, которых влияет на выработку гормонов счастья.
- Уделяйте время для себя. Не забывайте про свои интересы. Делайте, то что приносит удовольствие, мотивирует, вдохновляет. Иногда оторвитесь от забот.
В современном мире материнский инстинкт больше нужен женщине для самоопределения, чем ребенку. Очень малая часть женщин сразу после рождения чувствует ребенка частичкой себя. К некоторым эти чувства приходят со временем. Важно помнить, что и без яркого проявления инстинктов можно любить ребенка, воспитать и отдать все лучшее. Для каждого этот инстинкт проявляется в разных формах любви и заботы.
Так в чем же вы видите проявление материнской любви?