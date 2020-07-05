Между первым и вторым: как выбрать из двух мужчин

Случается, что на руку девушки претендуют сразу двое, но в силу разных причин и обстоятельств, девушка не может принять решение. И тем самым это приносит ей мучение и некое страдание.

Кто-то может считать, что подобное может произойти исключительно у легкомысленных девушек, хотя порой так и бывает, когда каждый мужчина восполняет определённые потребности. Но иногда наличие двух кавалеров бывает вызвано другими обстоятельствами:

Парень затягивает с предложением, и в это время на горизонте появляется другой, более решительный мужчина. Девушка встречается с парнем, но тут «всплывает» её бывший и отношения завязываются вновь. Произошло знакомство с двумя мужчинами примерно в одно время, к примеру, на сайте знакомств. Во время кризиса в отношениях с мужчиной происходит знакомство с другим.

Некоторые психологи делают вывод: если женщине трудно сделать выбор среди двух мужчин, то, скорее всего она полностью не уверена ни в одном из них.

Несмотря на то, что оба кандидата кажутся вполне достойными и подходящими, но девушке всё равно трудно сделать выбор, так как в подсознании она боится сделать неправильный выбор и упустить «лучшее».

Психологи советуют, чтобы сделать правильное решение, нужно в первую очередь спросить себя не о том, кто больше нравится, а о том, кто больше подходит. Всегда необходимо помнить, что существует множество факторов, от которых будет зависеть прочность и долговечность отношений. Важно, чтобы партнёр разделял основные взгляды на жизнь и образ жизни, который ведёт девушка.

Существуют некоторые рекомендации от психологов, которые помогут немного глубже взглянуть на мужчин:

Выписать на листок пожелания, касательно разных сфер отношений, нужно писать конкретно и подробно. Можно выделить несколько основных направлений: секс, уровень романтики, материальное обеспечение, совместное времяпровождение, уровень контроля партнёра. Составить список характеристик, качеств, то есть написать то, что обязательно должно присутствовать, желательно и то, что категорически должно отсутствовать. Сюда можно отнести моральные качества, темперамент, черты характера, ценности, приоритеты. Рекомендуются как можно больше разузнать о семьях претендентов, об их жизни и взаимоотношениях, ведь большая вероятность того, что мужчина будет строить отношения по модели своих родителей.

Следующим шагом будет сопоставить наличие желаемых качеств в мужчинах и оценка их по другим критериям. Эта процедура требует объективности и беспристрастности.

Также необходимо спросить себя о том, какие чувства вызывает присутствие одного или другого партнёра, какие возникают эмоции, подталкивает ли общение к саморазвитию и внушает ли присутствие мужчины уверенность? Необходимо помнить, что после выбора женщина будет много времени проводить вместе не только со своим избранником, но и встречаться с его друзьями и родственниками. Вот для этого и необходимо узнать их лучше, так как в дальнейшем это может стать дополнительным раздражителем в отношениях.

Правильный выбор во многом зависит от способности женщины трезво рассуждать и анализировать. Характер мужчины формируется годами, и изменению практически не подлежит и поэтому не стоит смотреть через «розовые очки» на его недостатки, и жить надеждой, что он поменяется. В этом случае желательно честно ответить на вопрос: а если он не изменится, смогу ли я всю жизнь принимать его таким, какой он есть?

В принятии правильного решения поможет и наблюдение со стороны за тем, как мужчина относится к другим женщинам, к родителям, к обязанностям на работе, к своим увлечениям и хобби, как реагирует на форс-мажоры и неожиданности.

Конечно же, решающим фактором является наличие и совпадение общих интересов, взглядов на жизнь, принципов и целей, что поможет поиску компромиссов при разногласиях. В противном же случае возникнет постоянное противостояние, которое способно вызвать утомление от отношений и множество конфликтов и споров.

Абсолютно то, что при наличии двух претендентов необходимо вовремя сделать свой выбор, с принятием решения не стоит затягивать, но и принимать опрометчивое решение, с горяча, тоже не следует. Оценивать мужчину и его качества следует исходя из того, кем он является сейчас, а не кем может стать в будущем.