Можно ли уменьшить нос, не прибегая к операциям

Многие современные девушки, смотря на свой нос, обычно оказываются крайне недовольными его формой и хотят исправить её как можно скорее. Это вполне осуществимо, причём возможна как визуальная корректировка, так и использование современных методов.
Корректировка носа макияжем
Когда визажист наносит на лицо макияж, он ориентируется на игру света и тени. Умело пользуясь этим, он способен сгладить проблемные области лица, сконцентрировав внимание на более красивых зонах.
Так, если необходимо сделать нос визуально меньше при помощи макияжа, значит, необходимо подчеркнуть свои глаза и губы, чтобы люди больше концентрировались на них. Кстати, рекомендуется использовать пудру с матовым оттенком и такие же тени. Любые другие цвета не будут смотреться на коже естественно.
Для корректировки носа макияжем не обойтись без использования пудры. В особенности она выручает, если большой нос нужно визуально уменьшить. Нужно, чтобы у пудры был натуральный цвет, ведь с её помощью предстоит избавляться от жирного блеска. Что же до более тёмных тонов, то их стоит наносить на носовые крылья и перегородку, располагающуюся над верхней губой.
Исправление горбинки носа при помощи макияжа
На так называемом «кавказском» носе имеется специфический горбик. Подобный нос чаще можно увидеть у представителей сильного пола. И всё же у девушек он тоже порой встречается. Из-за подобного носа и выражение лица кажется каким-то тяжёлым, обладает грубыми очертаниями. Чтобы это как-то исправить, достаточно взять светлую пудру и нанести её на основание носа, а также на часть кожи, располагающуюся между бровями.
Можно подкорректировать нос и при помощи пудры с тёмным тоном. В таком случае наносить её нужно на саму горбинку. При этом следует хорошо растушевать пудру на носу, чтобы она не была похожа на грязное пятно. В противном случае эта часть тела будет привлекать излишнее внимание.
Чтобы образ получился нежным, миловидным, достаточно с помощью макияжа акцентировать внимание на глазах. Натуральные оттенки теней поспособствуют смягчению их вида.
Корректирование кончика носа с помощью макияжа
Если нос узок и вздёрнут, достаточно нанести на центр его кончика тёмную основу. Так получится спрятать недостаток. Если же кончик широкий и немного вздёрнут, то тут следует выполнить следующие действия:
- на центр носового кончика нанести тёмную основу;
- подобрать крем-основу, который быть на тон светлей, нежели цвет кожи, а затем использовать его на носовом основании.
- по бокам нанести основу, которая наоборот на 1 тон темней, нежели цвет кожи;
- границы обязательно растушевать, ведь в противном случае должного эффекта не будет;
- головку бровей сделать слегка длинней в сторону носа, используя карандаш.
Исправление носовых крыльев с помощью макияжа
Если крылья носа слишком велики, то их стоит спрятать под полутенью. Чтобы рельефность была меньше, достаточно воспользоваться пудрой с матовой текстурой. Корректировать носовые крылья лучше путём выравнивания цветовой гаммы лица. Для этого стоит воспользоваться тональным кремом с натуральным цветом. Достаточно хорошо натереть основу крема рядом с носовыми крыльями. Главное, чтобы внешне область никак не выделялась. На переходы лучше нанести пудру, имеющую промежуточный тон.
Исправление спинки носа макияжем
Если спинка, находясь между крыльями носа, должна занимать 80% этого промежуточного пространства. Если это не так, то её уже нельзя назвать идеальной. Более того, получающийся недостаток сильно заметен.
В том случае, когда носовая спинка чрезвычайно широка, то следует сделать крылья немного темнее. В то же время, если она, наоборот, слишком узкая, то тогда придётся смазывать носовые крылья светлым тоном.
Кстати, не лишним будет экспериментировать с разными оттенками пудры и тональных кремов. Только так получится подобрать персонально подходящие тона, которые позволят максимально сгладить эффект имеющихся недостатков.
А как вы думаете, идеален ли ваш нос? Если у него есть недостатки, то какие, и как вы с ними справляетесь?