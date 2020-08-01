Можно ли уменьшить нос, не прибегая к операциям

Многие современные девушки, смотря на свой нос, обычно оказываются крайне недовольными его формой и хотят исправить её как можно скорее. Это вполне осуществимо, причём возможна как визуальная корректировка, так и использование современных методов.

Корректировка носа макияжем

Когда визажист наносит на лицо макияж, он ориентируется на игру света и тени. Умело пользуясь этим, он способен сгладить проблемные области лица, сконцентрировав внимание на более красивых зонах.

Так, если необходимо сделать нос визуально меньше при помощи макияжа, значит, необходимо подчеркнуть свои глаза и губы, чтобы люди больше концентрировались на них. Кстати, рекомендуется использовать пудру с матовым оттенком и такие же тени. Любые другие цвета не будут смотреться на коже естественно.

Для корректировки носа макияжем не обойтись без использования пудры. В особенности она выручает, если большой нос нужно визуально уменьшить. Нужно, чтобы у пудры был натуральный цвет, ведь с её помощью предстоит избавляться от жирного блеска. Что же до более тёмных тонов, то их стоит наносить на носовые крылья и перегородку, располагающуюся над верхней губой.

Исправление горбинки носа при помощи макияжа

На так называемом «кавказском» носе имеется специфический горбик. Подобный нос чаще можно увидеть у представителей сильного пола. И всё же у девушек он тоже порой встречается. Из-за подобного носа и выражение лица кажется каким-то тяжёлым, обладает грубыми очертаниями. Чтобы это как-то исправить, достаточно взять светлую пудру и нанести её на основание носа, а также на часть кожи, располагающуюся между бровями.

Можно подкорректировать нос и при помощи пудры с тёмным тоном. В таком случае наносить её нужно на саму горбинку. При этом следует хорошо растушевать пудру на носу, чтобы она не была похожа на грязное пятно. В противном случае эта часть тела будет привлекать излишнее внимание.

Чтобы образ получился нежным, миловидным, достаточно с помощью макияжа акцентировать внимание на глазах. Натуральные оттенки теней поспособствуют смягчению их вида.

Корректирование кончика носа с помощью макияжа

Если нос узок и вздёрнут, достаточно нанести на центр его кончика тёмную основу. Так получится спрятать недостаток. Если же кончик широкий и немного вздёрнут, то тут следует выполнить следующие действия:

на центр носового кончика нанести тёмную основу;

подобрать крем-основу, который быть на тон светлей, нежели цвет кожи, а затем использовать его на носовом основании.

по бокам нанести основу, которая наоборот на 1 тон темней, нежели цвет кожи;

границы обязательно растушевать, ведь в противном случае должного эффекта не будет;

головку бровей сделать слегка длинней в сторону носа, используя карандаш.

Исправление носовых крыльев с помощью макияжа

Если крылья носа слишком велики, то их стоит спрятать под полутенью. Чтобы рельефность была меньше, достаточно воспользоваться пудрой с матовой текстурой. Корректировать носовые крылья лучше путём выравнивания цветовой гаммы лица. Для этого стоит воспользоваться тональным кремом с натуральным цветом. Достаточно хорошо натереть основу крема рядом с носовыми крыльями. Главное, чтобы внешне область никак не выделялась. На переходы лучше нанести пудру, имеющую промежуточный тон.

Исправление спинки носа макияжем

Если спинка, находясь между крыльями носа, должна занимать 80% этого промежуточного пространства. Если это не так, то её уже нельзя назвать идеальной. Более того, получающийся недостаток сильно заметен.

В том случае, когда носовая спинка чрезвычайно широка, то следует сделать крылья немного темнее. В то же время, если она, наоборот, слишком узкая, то тогда придётся смазывать носовые крылья светлым тоном.

Кстати, не лишним будет экспериментировать с разными оттенками пудры и тональных кремов. Только так получится подобрать персонально подходящие тона, которые позволят максимально сгладить эффект имеющихся недостатков.