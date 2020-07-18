Муж-манипулятор: как распознать и что делать

Муж манипулятор – непростое испытание для брака, однако совсем не повод отчаиваться и опускать руки! На что же необходимо обращать внимание, чтобы вовремя заметить манипуляции и что делать после во избежание подобного в будущем?

Характерное поведение манипулятора

Тотальная изоляция. В плотно загруженном рабочем графике редко удается выкроить свободное время. Разумеется, далеко не каждому партеру будет приятно, если все выходные потрачены на поездки к родным. Однако, тотальный контроль и ограничения в общении с семьей, коллегами по работе и друзьями отчетливо говорят о манипуляторе. Гиперболизированные отзывы о вас и ваших отношениях. Неоднократно манипуляторы с целью возвыситься над партером вместо «я хочу…», «я недоволен…» используют «моя семья поддерживает…», «друзья считают…» и т.д. Это помогает ему отчертить собственную значимость. Вездесущность. Не думайте, что манипулятора видите только вы. Подобное поведение распространяется на всех членов семьи, в том числе друзей. Манипуляция – не исключительное отношение к кому-либо, а прочно закрепленная черта характера. Правила для жены. Не задерживаться на работе, поддерживать дом в идеальной чистоте, а стол пусть валится от избытка блюд? Все это хорошо, если обязанности четко разделены между всеми членами семьи, а правила одинаковы для всех. Манипулятор же ставит свои нужды выше чувств и потребностей остальных. Принципиальное соперничество. Где угодно и когда угодно. Такие мужчины хотят всегда быть в центре внимания и уважения. Они умнее партнера, аккуратнее, чистоплотнее, способнее и т.д. Конкуренция — это похвально, но всему есть место и время. Особенный лексикон. Манипулятора несложно определить по определённым клише, как например «кого ты любишь больше – маму или папочку?», «для наших родственников (друзей, коллег) мое мнение важнее», «я сделаю это сам, потому ты ничего не можешь» и т.д. Демонстративное поведение. Недоразумения и конфликты – частые явления даже у самых понимающих и терпеливых супругов. Взять паузу – нередко наиболее разумное решение в подобных ситуациях, помогающее сосредоточиться на важном и отпустить лишние эмоции. Манипуляторы используют такие приемы для ввода партнера в состояние ступора, даже когда ничего не предвещало беды. При этом предполагается, что жена сама догадается что же такое произошло, будет долго и упорно вымаливать прощение, а пока супруг будет вздыхать, покашливать, закатывать глаза и сверлить обиженным взглядом.

Что делать, если манипуляции замечены?

Первое, что необходимо сделать в данной ситуации – не поддаваться эмоциям. Тщательно проанализируйте поведение супруга, как бы со стороны, во избежание безосновательных конфликтов.

Вторым шагом будет оценка вашего отношения к происходящему. Манипуляция – частый прием общения между различными группами людей. Так ли вас беспокоит данный вопрос? Если беспокоит, то насколько? Нередко женщинам комфортно в подобных отношениях, они чувствуют себя за супругом почти как за каменной стеной.

Вы обозначили проблему и решили, что хотите видоизменить отношения. Третьим разумным шагом будет поставить в известность об этом вашего партера. Можете заранее готовиться к буре эмоций, массы обвинений и, скорее всего, к новым манипуляциям. Если все прошло совсем не так, как вы ожидали, имеет смысл обратиться за консультацией к специалистам. Определитесь с дальнейшим планом действий, учитывая собственную безопасность.

Стоит обозначить, что подобные решения имеют место быть до тех пор, пока манипулятор не перешел границы. Ни о каком спасении отношений и речи быть не может, если имеет место физическое или эмоциональное насилие.