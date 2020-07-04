Муж на сайте знакомств, или виртуальная измена — это не предательство

Важно очень осторожно относиться к виртуальной неверности и, несмотря на боль и обиду, избегать далеко идущих выводов. Часто это не предательство, а самоутверждение и попытка расширить границы дозволенного, но только в мире фантазий.

По ходу исследования в Тель-Авивском университете Бар-Илан, было установлено, что в отличие от реальной измены, виртуальные романы не являются следствием недовольства семейной жизнью. О нарушителях супружеской верности в сети также нельзя сказать, что они обязательно ищут альтернативу неудавшимся отношениям. Даже в том случае, если изменники заводят страничку на сайте знакомств.

Мистеры Иксы

Анонимность в сети допускает два совершенно разных направления общения, противоположных по воздействию на психику. С одной стороны, возможность поддерживать полную конфиденциальность создаёт условия для большей откровенности.

Люди делятся слабостями, мечтами, страхами и фантазиями. В киберпространстве очень быстро завязываются близкие отношения не между мужчиной и женщиной, а между двумя масками, которым легко соответствовать друг другу.

С другой стороны, когда отброшены все условности и сняты все запреты, обнажаются самые чувствительные места психики. Человек становится зависимым от ситуации, в которой ему все доступно и все прощается.

История о супругах, которые изменяли, но не изменили

Мужчина и женщина познакомились в анонимном онлайн-чате. Между ними возникла эмоциональная привязанность, которая быстро переросла в настоящую страсть.

Они даже не догадывались о том, что виртуальным предметом обожания каждого из них был супруг, с которым они делили кров и постель.

Этот виртуальный роман оставил после себя выжженную землю. Супруги не смогли смотреть друг другу в глаза и вскоре расстались. Если бы они не поспешили разрывать отношения, они могли бы прийти к выводу, что теперь они могут быть более откровенными друг с другом и принять это приключение как выход на новый уровень доверия.

Виртуальное предательство или просто предательство

В большинстве раскрытие виртуальной измены супруга приносит такие же страдания, как реальное предательство.

Однако люди, вступающие в настоящие внебрачные связи, действительно недовольны отношениями с партнёром и действительно ищут хотя бы временную альтернативу семейной жизни.

Интернет создаёт сумеречную зону между реальностью и воображением, и многие проводят параллель между этим состоянием и детской ролевой игрой. С одной стороны, возникающие чувства, переживания и ощущения абсолютно реальны, а с другой, эта действительность находится только в голове интернет-пользователя.

Его фантазия занимается созданием образа, с которым он хочет играть.

Борьба с виртуальной изменой состоит в восстановлении доверия

Секундочку. История двух супругов, которые анонимно флиртовали друг с другом уникальна. А как обычно человек узнает, что ему изменяют в интернете?

Правильно. Проверяет историю посещения сайтов, читает смс-сообщения и электронную переписку изменщика, когда тот моется в душе.

Логично предположить, что доверие между супругами было утрачено задолго до виртуальной интрижки одного из них. Поэтому поспешите не с обвинениями, а с откровенным разговором о том, что мешает развитию вашего брака.