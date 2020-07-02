Мужчина мечты: где его встретить

Все девушки мечтают найти идеального мужчину, который будет примерным мужем и отцом. Но где же встретить такого представителя сильного пола?

Спортзал

Тренажерные залы – это место скопления спортивных и накаченных парней. Именно о таких мечтает большинство девушек.

Чтобы мужчина обратил внимание на девушку, можно попросить показать, как правильно заниматься на тренажерах. Самое главное в этот момент не переигрывать, а выглядеть естественной.

Бизнес-ланч

На бизнес-ланчи предпочитают ходить неженатые начальники, директора и другие деловые мужчины.

Чтобы привлечь внимание мужчины не стоит пристально смотреть на него. Девушке необходимо больше улыбаться, быть любезной и вежливой. Мужчины нередко подсаживаются к красивым девушкам для знакомства или флирта, тем самым отвлекаясь от работы. Рестораны и кафе лучше выбирать вблизи бизнес-центров, банков, так как сотрудники этих организаций обычно предпочитают бизнес-ланчи.

Торговый центр

Все представительницы прекрасного пола обожают ходить по магазинам. Во время этого приятного занятия можно ещё и познакомиться с мужчиной! Например, сделать комплименты парню в соседней примерочной. Такую девушку парень не оставит без внимания, а там и не далеко и до обмена телефонами.

Автосалон

В автосалонах всегда очень много мужчин, и, как правило, мужчина приходит с другом. Поэтому, при посещении автосалона, кроме выбора машины, нужно ещё и присматриваться к парням.

Лучше всего перед походом в автосалон немного изучить информацию об автомобилях и о любимой марке машины. Мужчины всегда обращают внимание на девушек, которые увлекаются автомобилями.

Интернет-форумы

На различных форумах сидят не только женщины, но и мужчины, так как они тоже нуждаются в советах.

Выбирать форумы или группы девушке следует по тем разделам, в которых она хорошо разбирается и может дать советы. Участвуя в обсуждениях и отвечая на комментарии, можно познакомиться с интересным мужчиной.

Работа

Большинство людей трудятся в организациях с огромным количеством работников. Поэтому найти мужчину мечты можно совсем рядом, среди коллег. Одними из самых простых способов сблизиться с приглянувшимся мужчиной являются корпоративы, дни рождения сотрудников. Также привлечь внимание мужчины можно в курилке. Причем курить совсем необязательно, можно просто стоять недалеко от курилки, разговаривая по телефону.

Автозаправка

Данный вариант знакомства отлично подходит для девушек с машинами. Даже если девушка уже опытный водитель, чтобы привлечь внимание мужчины, можно сделать вид, что она только получила водительские права. Например, можно попросить помочь заправить машину, но не стоит забывать делать комплименты его автомобилю. Парни это очень любят. После помощи необходимо поблагодарить мужчину, сказав, что он очень доходчиво разъяснил все непонятные вопросы. Самая лучшая благодарность – угощение чаем или кофе, за которыми можно познакомиться поближе.

Концерты, музыкальные фестивали

Большим плюсом в отношениях являются одинаковые музыкальные вкусы. Во время концерта начать общение с мужчиной лучше всего с обсуждения выступающих исполнителей. Если мужчина является поклонником этих музыкантов, то непременно присоединится к разговору. Но во время выступления не стоит много обсуждать, так как все хотят насладиться концертом. А общение с понравившимся парнем можно продолжить после концерта.

Места для прогулок с домашними питомцами

Одинокие мужчины, так же, как и одинокие девушки, часто заводят домашних питомцев. Поэтому, гуляя с домашним питомцем, нужно присматриваться к мужчинам, которые тоже выгуливают животных. Завести разговор с мужчиной будет проще простого, так как есть общая тема для разговора. Сначала можно поинтересоваться его домашним питомцем, а затем уже познакомиться поближе.

Мужчину мечты можно встретить в самых разнообразных местах. Главное правило – быть обаятельной и улыбчивой.