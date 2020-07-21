Мужская обувь для бега: особенности выбора и обзор лучших моделей кроссовок

Сегодня все больше представителей сильного пола выбирают активный образ жизни. Поддерживать себя в хорошей форме им помогает бег. И здесь важно правильно подобрать обувь для тренировок. Один из лучших вариантов – кроссовки мужские Reebok Classic. В них спортсмен будет чувствовать себя комфортно. Обувь Reebok Classic купить в Украине для бега можно в онлайн-магазине reebok.kiev.ua.

Особенности выбора

Что же должны учитывать мужчины, собирающиеся приобрести обувь для бега? Специалисты советуют обращать внимание на следующие моменты:

Конструкционные особенности. Мужская колодка более широкая. Амортизация кроссовок, предназначенных для представителей сильного пола, более жесткая.

Размер обуви. Большой палец ноги не должен доставать до носка минимум 3 мм. Ведь во время бега стопа будет немного увеличиваться. И если кроссовки были подобраны точно по размеру, то избежать повреждения ногтей вряд ли удастся.

Сезон. Для изготовления летних и соревновательных моделей применяются легкие и «дышащие» ткани, которые легко промокают. А вот предназначенная для зимнего и осенне-весеннего периодов обувь производится из материалов, являющихся достаточно плотными. Они хорошо удерживают тепло и почти не промокают.

Обзор лучших моделей

Компания «Рибок» предлагает широкий выбор кроссовок для любителей бега. Стоит рассмотреть несколько отличных вариантов.

InstaPump Fury OG NM

Данная модель была создана в 1994 году и постоянно совершенствовалась. Внедрение технологии подкачки воздуха Pump позволило отказаться от традиционной шнуровки. Это способствовало обеспечению надежной и комфортной посадки обуви по ноге. Для изготовления кроссовок применяются качественные и гипоаллергенные материалы, среди которых текстиль, искусственная замша.

DMX Series 1000 EF7652

Эти футуристические кроссовки по достоинству оценят не только любители бега и активного образа жизни, но и те, кто следит за модой и старается выделиться из толпы. Модель оснащена неоновыми вставками. Верх спортивной обуви выполнен из двух материалов – искусственной кожи и сетки. Подошва – амортизирующая, она состоит из пеноматериала. На заднике и язычке предусмотрены петельки.

Aztrek 96 Adventure EG8916

Кроссовки, имеющие симпатичный внешний вид, подойдут и для любителей бега, и для тех, кто предпочитает прогуливаться по городу. Их подошва изготовлена из резины, обладающей высокими показателями износостойкости. А для пошива верха использовались два вида материала – текстиль и замша.