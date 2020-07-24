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На каких пальцах можно носить кольца: значение аксессуара

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Традиция носить кольца к пришла к нам из далекого прошлого. В те времена их носили только короли и цари. После, имели ритуальное значение для магов, алхимиков, монархов, церковных деятели и так далее. Как и в древности, сегодня тоже украшения рассказывают очень многое о своем хозяине. Кроме этого, надевая кольца, человек каким-то образом влияет на свою судьбу.

С помощью украшений человек выражает свою индивидуальность. Ношение кольца на пальцах имеет своё значение. Хотя, на первый взгляд может показаться, что не имеет никакого значения.

Кольцо на большом пальце

На каких пальцах можно носить кольца: значение аксессуара

Планета — Марс. Отвечает за логическое мышление. По мнению многих психологов, ношение кольца на этом пальце — это метод. самоутверждения. Те, кто любит надевать кольцо на этот палец, считаются сильными и достаточно упрямыми личностями, которые хотят занять своё место в социуме. Астрологи советуют носить перстни на большом пальце людям с сильной энергетикой. Это поможет наладить контакт с окружающими.

Кольцо на указательном пальце

На каких пальцах можно носить кольца: значение аксессуара

Планета – Юпитер. Отвечает за нашу силу. Ношение кольца на указательном пальце влияет на самооценку и целеустремленность. Есть мнение, что нерешительным людям лучше носить кольца на указательном пальце. Это поможет пойти на решительные шаги и прибавит уверенности. Для этого пальца желательно отдавать предпочтение серебру. Оно способно уберечь от негативной энергии.

Кольцо на среднем пальце

Планета – Сатурн. Отвечает за карму. Любители носить кольцо на этом пальце являются самоуверенными. Хироманты склонны предполагать, что слабых людей перстень на пальце может сломить, а сильным прибавит энергии и сил. Тем, кому часто не везет, рекомендуют носить украшения, кроме золотых.

Кольцо на безымянном пальце

На каких пальцах можно носить кольца: значение аксессуара

Планета – Солнце. Отвечает за семейные ценности, любовь и удачу. Как известно, на безымянном пальце принято носить обручальное кольцо. Ношение обычного кольца на этом пальце говорит о любви владельца к деньгам. Перстень из золота притягивает богатство. Существует примета, что если незамужний человек наденет серебряное кольцо на безымянном пальце, то рискует остаться без пары.

Кольцо на мизинце

Планета – Меркурий. Отвечает за ум, интуицию и общительность. Кольцо на этом пальце поможет наладить связи с каждым. На мизинце носят кокетливые, азартные женщины и те, кто хочет заявить о себе. Ношение колец имеет прямую связь и с бизнесом, и с творчеством.

На каких пальцах можно носить кольца: значение аксессуара

Камни на кольцах

На безымянном пальце обычно носят обручальное кольцо. Но по желанию даже незамужние могут это себе позволить. Можно носить, как обычные, так и нестандартные. Следует отказаться от гладких золотых колец, чтобы избежать неловких вопросов. Часто после развода люди с безымянного пальца одной руки снимают и надевают на другую руку.

На наших руках и на пальцах сосредоточено много энергии. Надев кольцо на определенный палец, человек собирает их в разные области организма. Украшение на правой руке прибавляет энергию, на левой – защищает от негатива. Как известно, камни тоже несут в себе настрой.

Кольца на указательном пальце символизируют самореализацию. На этом пальце смело можно носить перстень с сапфиром. Камень прибавит творческих идей.

Кольцо с гранатом или рубином на безымянных пальцах принесет счастье, гармонию в личную жизнь. Для удачи в деловых отношениях поможет кольцо с изумрудом на мизинце. Носителей кольца с аметистом на среднем пальце ждет душевное спокойствие. Бриллиантовые кольца следует носить на среднем или безымянном пальцах. Таким образом они будут сверкать ярче.

Мода на украшения, как и на другие аксессуары, не стоит на месте и меняется очень быстро. С их помощью можно дополнить образ, подчеркнуть стиль. Выбор на кольца очень большой. Каждый может найти все, что угодно: от минималистических тонких колец до массивных и ярких.

Интересно, а следуете ли вы правилам ношения колец?

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