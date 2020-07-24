На каких пальцах можно носить кольца: значение аксессуара

Традиция носить кольца к пришла к нам из далекого прошлого. В те времена их носили только короли и цари. После, имели ритуальное значение для магов, алхимиков, монархов, церковных деятели и так далее. Как и в древности, сегодня тоже украшения рассказывают очень многое о своем хозяине. Кроме этого, надевая кольца, человек каким-то образом влияет на свою судьбу.

С помощью украшений человек выражает свою индивидуальность. Ношение кольца на пальцах имеет своё значение. Хотя, на первый взгляд может показаться, что не имеет никакого значения.

Кольцо на большом пальце

Планета — Марс. Отвечает за логическое мышление. По мнению многих психологов, ношение кольца на этом пальце — это метод. самоутверждения. Те, кто любит надевать кольцо на этот палец, считаются сильными и достаточно упрямыми личностями, которые хотят занять своё место в социуме. Астрологи советуют носить перстни на большом пальце людям с сильной энергетикой. Это поможет наладить контакт с окружающими.

Кольцо на указательном пальце

Планета – Юпитер. Отвечает за нашу силу. Ношение кольца на указательном пальце влияет на самооценку и целеустремленность. Есть мнение, что нерешительным людям лучше носить кольца на указательном пальце. Это поможет пойти на решительные шаги и прибавит уверенности. Для этого пальца желательно отдавать предпочтение серебру. Оно способно уберечь от негативной энергии.

Кольцо на среднем пальце

Планета – Сатурн. Отвечает за карму. Любители носить кольцо на этом пальце являются самоуверенными. Хироманты склонны предполагать, что слабых людей перстень на пальце может сломить, а сильным прибавит энергии и сил. Тем, кому часто не везет, рекомендуют носить украшения, кроме золотых.

Кольцо на безымянном пальце

Планета – Солнце. Отвечает за семейные ценности, любовь и удачу. Как известно, на безымянном пальце принято носить обручальное кольцо. Ношение обычного кольца на этом пальце говорит о любви владельца к деньгам. Перстень из золота притягивает богатство. Существует примета, что если незамужний человек наденет серебряное кольцо на безымянном пальце, то рискует остаться без пары.

Кольцо на мизинце

Планета – Меркурий. Отвечает за ум, интуицию и общительность. Кольцо на этом пальце поможет наладить связи с каждым. На мизинце носят кокетливые, азартные женщины и те, кто хочет заявить о себе. Ношение колец имеет прямую связь и с бизнесом, и с творчеством.

Камни на кольцах

На безымянном пальце обычно носят обручальное кольцо. Но по желанию даже незамужние могут это себе позволить. Можно носить, как обычные, так и нестандартные. Следует отказаться от гладких золотых колец, чтобы избежать неловких вопросов. Часто после развода люди с безымянного пальца одной руки снимают и надевают на другую руку.

На наших руках и на пальцах сосредоточено много энергии. Надев кольцо на определенный палец, человек собирает их в разные области организма. Украшение на правой руке прибавляет энергию, на левой – защищает от негатива. Как известно, камни тоже несут в себе настрой.

Кольца на указательном пальце символизируют самореализацию. На этом пальце смело можно носить перстень с сапфиром. Камень прибавит творческих идей.

Кольцо с гранатом или рубином на безымянных пальцах принесет счастье, гармонию в личную жизнь. Для удачи в деловых отношениях поможет кольцо с изумрудом на мизинце. Носителей кольца с аметистом на среднем пальце ждет душевное спокойствие. Бриллиантовые кольца следует носить на среднем или безымянном пальцах. Таким образом они будут сверкать ярче.

Мода на украшения, как и на другие аксессуары, не стоит на месте и меняется очень быстро. С их помощью можно дополнить образ, подчеркнуть стиль. Выбор на кольца очень большой. Каждый может найти все, что угодно: от минималистических тонких колец до массивных и ярких.