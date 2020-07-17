Официальный сервисный центр «Гармин»: ремонт навигатора автомобиля, прошивка, устранение неисправностей

Нельзя не признать тот факт, что навигаторы заметно упростили жизнь владельцев авто, любителей путешествовать и рядовых граждан. Однако с GPS-навигаторами могут возникнуть неполадки. И тут важно узнать причину поломки и быстро ее устранить. Тем, кого интересует прошивка Garmin, стоит перейти на сайт.

«Первая помощь»

Первое, что делают в сервисе, когда проблема неочевидна, – меняют прошивку. Речь идет о ситуациях, когда механические повреждения снаружи корпуса и при его вскрытии отсутствуют. Процедура не отличается сложностью. Специалисты записывают прошивку на флешку, помещают ее в навигатор. Далее прибор включают и, не отпуская клавишу включения, ждут, когда на экране появится информация о смене ПО.

У этого варианта есть свои особенности. Во-первых, не все прошивки находятся в свободном доступе. Хотя в сервисе они есть. Во-вторых, если пользователь самостоятельно обновил прошивку, и попытка оказалась неудачной, то этот случай не будет считаться гарантийным.

Распространенные проблемы и способы их устранения

Не все неполадки, связанные с работой навигатора, являются серьезными. На решения некоторых проблем достаточно затратить считанные минуты. Стоит рассмотреть частые проблемы и способы их устранения:

Прибор не включается. Не исключено, что он всего лишь нуждается в полноценной зарядке. Критическим считается уровень зарядки в 10%. После преодоления этой отметки дисплей должен «ожить». Есть и другая причина подобной неполадки. Это системные сбои или проблемы с ПО. Исправить ситуацию здесь поможет одновременное нажатие двух кнопок – включения и RESET. Им можно отпустить лишь по прошествии 5 секунд. В итоге произойдет перезапуск GPS.

Выключение навигатора. Возможно, физически повреждена сама кнопка выключения. Поэтому прибор сам и прекращает работу. Своими силами справиться тут не получится. Придется отнести устройство в ближайший сервис, где смогут починить кнопку.

Проблемы с зарядкой. Здесь возможно несколько вариантов. Если кабель зарядки сломан, то на прибор с других ресурсов электроэнергия просто не заходит. Иногда суть проблемы заключается в обратном. Когда «виноват» зарядный вход GPS-устройства. Разъем либо не может достать до платы, либо постоянно отходит от нее. На этом фоне и возникают перебои с поступление тока в прибор. А значит, надо починить гнездо зарядки.

Некоторые проблемы могут устранить только в сервисном центре.