Пересадка бровей: особенности, способы, цены

Барышни утверждают, что лицо им «делают» именно брови. Если их нет, то их надо нарисовать, набить или пересадить. Косметологи и хирурги, работающие в данной сфере, занимаются трансплантацией бровей достаточно часто. Когда технология только появилась, то пересаживались только волоски на брови людям, которые совсем потеряли их, или же они были сильно повреждены. Сейчас такая процедура доступна всем, независимо от количества волосков на бровях и их состояния.

Как сделать брови красивыми: способы

Коррекция бровей в современном мире прошла серьезную эволюцию от обычного выщипывания пинцетом до пересадки и татуажа. Косметологи используют такие методы, чтобы сделать брови красивыми:

Макияж каждый день или покраска в салоне красоты.

Наиболее популярный способ, который помогает быстро получить нужную форму. Лишние волоски удаляют, а потом для цвета окрашивают карандашом. Недостатки – хватает ненадолго, если волоски щипать регулярно, то от бровей ничего не останется. Лучше все время подкрашивать.

Татуаж.

Еще один способ окрасить брови, только делать его надо не дома, а в салоне. Там мастер тонкой иглой вводит пигмент под кожу, чтобы получить брови нужного цвета и формы.

Микроблейдинг.

Пигмент вводят под кожу с помощью лезвия. Недостаток – брови будут долго заживать, есть вероятность, что появятся микрошрамы, что выглядит неэстетично. Зато эффект сохраняется до двух лет.

Пересадка бровей.

Брови будут выглядеть естественно, когда закончится процесс заживления.

Причины трансплантации бровей

Процедуру могут проходить мужчины и женщины. Последние пользуются технологией чаще в пять раз. К основным причинам пересадки волос в область бровей относятся:

Не подходит форма.

От природы брови тонкие, светлые и редкие.

Обгорели из-за ожогов.

Брови находятся асимметрично, ничего не помогает это исправить.

Возникает алопеция, когда человек прошел курс химиотерапии.

Волосяные луковицы повреждены из-за татуажа.

Перед тем, как назначают процедуру, нужно сдать анализы крови и проконсультироваться у специалистов. Нельзя делать при наличии сахарного диабета, неудовлетворительных анализов крови, аллергии на анестезию, препараты, раздражения на кожи.

Особенности процедуры

Сначала надо отыскать квалифицированного специалиста, который сможет пересадить брови. Потом начинаются консультации, чтобы определить, откуда брать волоски для пересадки, сколько будет волосков в каждой графте. Обычно волоски берут с шеи или за ушами.

Не рекомендуется выбирать дешевые и быстрые способы, нужный результат не будет получен. Во время первой консультации специалист рисует линию бровей, чтобы уточнить детали у клиента. Следующим этапом является создание графтов. Для красивых бровей достаточно 350 графтов с одним волоском в каждом. Когда проводится обычная корректировка, то делают до 150 графтов.

Специалист готовит основной материал, а потом переходит к пересадке. Введя анестезию, врач приступает к операции. Он делает насечки или проколы для правильной линии роста волос, помещает туда графты.

Общая продолжительность процедуры – до трех часов. Отеки и покраснения проходят за неделю. Нужен месяц или чуть больше, чтобы волоски прижились. Рост волос восстанавливается еще через месяц, после чего нужно самостоятельно придавать направление роста гелем или расческой.

Время от времени нужно проводить коррекцию бровей, чтобы они дольше служили своим владельцам.

Цена вопроса

Один графт с волоском стоит в салонах красоты или частных клиниках около 1 евро. Стоимость всей процедуры – от 40 тыс. до 60 тыс. руб.