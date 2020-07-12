Почему нас пугает быстрое признание в любви

Понятие «любовь» чаще всего представляется нам как глубокая эмоциональная привязанность, выражающаяся в острой потребности заботиться, уважать, да и просто находиться рядом с дорогим сердцу человеком. Определение такого чувства требует не одну неделю, а иногда и месяцы, и годы. Впрочем, нередки случаи, когда отношения только-только стали зарождаться, а партнер уже удивляет заявлениями о своих неземных чувствах.

Почему быстрые признания в любви чаще всего вызывают недоумение?

Коренным образом, ответ кроется в представлениях о ходе отношений. Некоторым представляется естественным говорить о сильных эмоциях на первых встречах, другие – делают этот момент неспешным. Наиболее частые причины возникновения страха в ситуации быстрого признания в любви:

Возможно, кто-то из партнеров не строит отношения с серьёзными намерениями, а довольствуется регулярными сексуальными связями или приятным общением. Отсутствие доверия к происходящему. Людям с практичными взглядами на жизнь сложно представить ситуацию, когда любовь появляется в столь короткое время. Неготовность к столь сильным чувствам. Это нередко встречается, когда новые отношения следуют сразу же за старыми. Партнер еще успел освободиться от бывших переживаний и страхов, поэтому не готов встретить новые отношения, как само собою разумеющееся.

Почему следует тщательно взвешивать решение об признании чувств партнеру?

Психологи настаивают на том, что надо серьёзно осмыслить признания на начальных этапах отношений. Так как в это время человеком движут гормоны и ощущение эйфории от нового близкого знакомства. Велика вероятность, что торопливые признания придут к разочарованию и ощущению неудовлетворения самим собой. Более того, часто быстрые признания говорят вовсе не о сильных чувствах, а о безответственности за произносимые слова и происходящее в целом.

К каким последствиям приводят быстрые признания в любви?

Подобные заявления приведут к укреплению отношений, только если это предполагалось их динамикой развития. В противном случае стоит ожидать, вероятно, следующее:

Тот, кому признаются в любви, будет ощущать себя виноватым и обязанным вашими чувствами, так как в этот момент не может ответить взаимностью. Партнера подобные заявления могут заставить погрузиться в себя и задаться вопросом: «А почему я не чувствую того, то чувствует он?» Следствие этого могут быть пониженная самооценка и чувство собственной нереализованности. Быстрые признания в любви побуждают другого человека, не готового к подобному исходу разговора, солгать об ответных чувствах, что может привести к возникновению будущих конфликтов.

Любовь – чувство, направленное укрепить человеческие взаимоотношения и перевести их на новый, трепетный уровень доверия. Подобный шаг следует тщательно взвешивать и ответственно относиться к последствиям.