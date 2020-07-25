Почему старший ребенок ревнует родителей по отношению к младшему

Многие родители при рождении второго ребенка сталкиваются с такой проблемой как ревность старших детей. Она считается нормальной. Поскольку родители больше внимания и любви проявляют по отношению к младенцу.

Причины ревности старших детей

Для разрешения конфликта нужно выяснить причину. Психологи сообщают, что дети начинают ревновать по определенным основаниям. Проявление ревности имеет свои причины.

Эгоцентризм

Дети всегда привыкают к родительскому вниманию и не хотят делить любовь и заботу с кем-то еще. Появление второго ребенка они воспринимают как предательство. Старший будет размышлять и в первую очередь подумает о своих интересах. Налаживание отношений находится на плечах родителей.

Возраст

Слишком большая или маленькая разница вызывает ревность. Она можно появиться, если разница в возрасте 2-3 года. А при разнице в 6-7 лет у старших детей появляется неуверенность.

Взросление

После появления второго ребенка у старших детей возникают обязанности. Они должны помогать своим родителям.

Мало внимания

Так как младенцу нужно больше заботы, старшие дети лишаются прежнего внимания и любви. В этом случае дети чувствуют себя обделенными.

Изменение режима

Груднички не спят по ночам и днем просыпаются много раз. Мать сильно устает и поэтому не может уделить время обоим детям. Старшие лети также перестают высыпаться из-за смены режима.

Страх потери

Старшие дети будут испытывать страх потери мамы. Особенно он повышается, если ребенок не ходил в детский сад.

Однополые дети

Специалисты считают, что однополые дети могут сильно ревновать. Девочка может быть недовольна маленькой сестрой. А мальчики трудно переносят изменения положений в семье. Поскольку они не хотят делить материнскую заботу.

Какие бывают типы ревности?

Не все родители могут определить то, что первенец ревнует. Поэтому родителям нужно понаблюдать за поведением старшего ребенка. Существует несколько типов детской ревности:

Пассивная обычно никак не проявляется. Он может помогать матери с уходом и рассказывать друзьям о младенце. Скрытность может привести к депрессии или психологической травме. Полуявная ревность. Ребенок старается привлечь к себе внимание. Он часто капризничает и перестает слушаться мать. Агрессивная ревность. Старшие дети пытаются навредить младенцу. Первенец может возненавидеть родителей и новорожденного малыша. Такая ревность чаще всего появляется у детей младше 3 лет.

Нужно следить за старшим ребенком. Ревность может появиться со временем.

Профилактические меры против ревности

Воспитание 2 детей очень тяжело. Но родители должны создать все условия, чтобы малыши не чувствовали себя ущемленными. В период беременности маме стоит поговорить с первенцем о скором пополнении в семье.

Не стоит говорить о младенце, как об игрушке. Дети, посещающие школу, легче переносят появление еще одного ребенка. Если ребенок маленький, можно записать его в секцию или в сад. Изменение интерьера, покупку игрушек или переезд в другую комнату нужно проводить заранее.

После рождения второго ребенка, не стоит менять жизнь первенца. Маме нужно составить график, по которому она сможет уделять внимание 2 детям.