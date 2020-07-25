Для женщин

Почему старший ребенок ревнует родителей по отношению к младшему

- Комментировать

Многие родители при рождении второго ребенка сталкиваются с такой проблемой как ревность старших детей. Она считается нормальной. Поскольку родители больше внимания и любви проявляют по отношению к младенцу.

Причины ревности старших детей

Для разрешения конфликта нужно выяснить причину. Психологи сообщают, что дети начинают ревновать по определенным основаниям. Проявление ревности имеет свои причины.

Эгоцентризм

Дети всегда привыкают к родительскому вниманию и не хотят делить любовь и заботу с кем-то еще. Появление второго ребенка они воспринимают как предательство. Старший будет размышлять и в первую очередь подумает о своих интересах. Налаживание отношений находится на плечах родителей.

Почему старший ребенок ревнует родителей по отношению к младшему

Возраст

Слишком большая или маленькая разница вызывает ревность. Она можно появиться, если разница в возрасте 2-3 года. А при разнице в 6-7 лет у старших детей появляется неуверенность.

Взросление

После появления второго ребенка у старших детей возникают обязанности. Они должны помогать своим родителям.

Мало внимания

Так как младенцу нужно больше заботы, старшие дети лишаются прежнего внимания и любви. В этом случае дети чувствуют себя обделенными.

Изменение режима

Груднички не спят по ночам и днем просыпаются много раз. Мать сильно устает и поэтому не может уделить время обоим детям. Старшие лети также перестают высыпаться из-за смены режима.

Страх потери

Старшие дети будут испытывать страх потери мамы. Особенно он повышается, если ребенок не ходил в детский сад.

Однополые дети

Специалисты считают, что однополые дети могут сильно ревновать. Девочка может быть недовольна маленькой сестрой. А мальчики трудно переносят изменения положений в семье. Поскольку они не хотят делить материнскую заботу.

Почему старший ребенок ревнует родителей по отношению к младшему

Какие бывают типы ревности?

Не все родители могут определить то, что первенец ревнует. Поэтому родителям нужно понаблюдать за поведением старшего ребенка. Существует несколько типов детской ревности:

  1. Пассивная обычно никак не проявляется. Он может помогать матери с уходом и рассказывать друзьям о младенце. Скрытность может привести к депрессии или психологической травме.
  2. Полуявная ревность. Ребенок старается привлечь к себе внимание. Он часто капризничает и перестает слушаться мать.
  3. Агрессивная ревность. Старшие дети пытаются навредить младенцу. Первенец может возненавидеть родителей и новорожденного малыша. Такая ревность чаще всего появляется у детей младше 3 лет.

Нужно следить за старшим ребенком. Ревность может появиться со временем.

Профилактические меры против ревности

Воспитание 2 детей очень тяжело. Но родители должны создать все условия, чтобы малыши не чувствовали себя ущемленными. В период беременности маме стоит поговорить с первенцем о скором пополнении в семье.

  1. Не стоит говорить о младенце, как об игрушке.
  2. Дети, посещающие школу, легче переносят появление еще одного ребенка. Если ребенок маленький, можно записать его в секцию или в сад.
  3. Изменение интерьера, покупку игрушек или переезд в другую комнату нужно проводить заранее.

После рождения второго ребенка, не стоит менять жизнь первенца. Маме нужно составить график, по которому она сможет уделять внимание 2 детям.

А ваш старший ребенок ревнует вас ко второму малышу?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Вещи, которые визуально старят

Пересадка бровей: особенности, способы, цены

Словно кошка с собакой: как ужиться под одной крышей со свекровью, рекомендации специалистов