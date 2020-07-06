Польза и вред радонных ванн для организма человека

Влияние радона благотворно сказывается на человеческом организме. Доказано с помощью неоднократных медицинских исследований. Причём речь идёт не только о ваннах. Существует способ, называемый сухая обработка.

Как вода обогащается минералом, польза

Вода, проходя сквозь подземные пласты радона, насыщается частицами минерала. Выходя на поверхность, обогащённая жидкость способна на чудеса: дарит омоложение организму и освобождает от довольно тяжёлых заболеваний.

Для чего существует этот метод

Практикуется радоновое воздействие в качестве укрепляющей процедуры на биологических курортах. Метод помогает излечиться от ряда сложных патологий. Относится вид оздоровления к терапии водами с минеральной составляющей.

По какому принципу происходит лечение

В результате применения метода на кожном покрове откладывается слой радона. Минерал через поры попадает в кровеносные сосуды и разносится по лимфатическим узлам. После обогащаются и другие ткани, органы. Вследствие процесса запускается терапевтическое действие. Выводятся частицы дыхательной системой.

Радоновые ванны, лечение паром

Самым распространённым методом являются ванны, наполненные обогащённой радоном водой. Перед процедурой медперсонал подогревает жидкость до температуры 35 – 37 C. Другой способ предполагает обработку паром в специализированных камерах. Метод называют сухим.

Продолжительность терапевтического курса

Оздоровление минеральной водой назначается после предварительного обследования. В ходе консультации определяется, подходит ли этот вид терапии пациенту. Устанавливается продолжительность курса для человека.

Время процедуры и курс лечения зависят от имеющихся патологий. Назначение делает врач после предварительной консультации.

Рекомендации во время курса лечения

У каждого вида оздоровления есть собственные рекомендации. Чтобы терапевтические процедуры прошли максимально с пользой и без побочных эффектов, необходимо следовать им неукоснительно.

Перед процедурой

Запрещены силовые физические нагрузки в день процедуры. Кушать разрешено за 2 часа до принятия ванны. Разрешён лёгкий перекус за 30 мин. Перед самой процедурой нужно освободить мочевой пузырь, кишечник. Если кожный покров потный, предварительно ополоснуться под душем. Чтоб нормализовать и успокоить сердце, посидеть перед сеансом в течение 10 мин. Не курить перед лечением за 30 – 90 мин.

Во время терапии

Погружаются в воду до линии сердца. Если имеются сердечно-сосудистые патологии, то не выше талии. При обработке радоном рекомендовано полное спокойствие и расслабленность, не желательно напрягаться и шевелиться.

После лечебного процесса

По окончании терапии больной может не спеша выйти из ванны. Избавить тело от лишней влаги полотенцем. Тереть кожу нельзя — это удалит слой радона с поверхности дермы. Затем нужно переодеться в сухую одежду. Лучше, если это будет бельё на основе хлопка.

После процедуры желательно посидеть в покое в течение 20 минут. Лучше всего принять горизонтальное положение и полежать 1 час, в идеале подремать.

Процедуры на основе радона плохо сочетаются с другим лечением. Например: массаж, грязевые обёртывания, активные спортивные мероприятия, бассейн. Желательно после сеанса неспешно прогуляться или посетить местные достопримечательности.

Показания

Заболевания, связанные с патологией опорно-двигательного аппарата. Проблемы кожного покрова. Отклонения, связанные с репродукцией. Патологии эндокринной системы. Болезни, связанные с ЖКТ.

Противопоказания

Острые состояния различной этимологии. Воспалительные процессы, инфекционные и вирусные заболевания. Недопустимо лечение в период кровотечения. Запрещено применять метод к детям младше 18 лет, при беременности и лактации.

Опасно воздействие радона при:

лейкопении;

лучевой болезни;

если человек долго подвергался изучению СВЧ и УВЧ;

гипоэстрогении;

гипоэстригериозе.