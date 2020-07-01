Правила маникюра по фен–шуй: форма, цвет, дизайн

Согласно фен–шую, каждый палец на руках отвечает за определённые качества человека и стороны его судьбы. Считается, что маникюром можно повлиять на них. Но для этого нужно знать и соблюдать основные правила.

4 «золотых» правила маникюра по Фен–Шую

Техника Фен–Шуй предполагает наличие гармонии во всем, даже в самых мельчайших деталях. Поэтому соблюдение следующих законов является обязательным:

Новый маникюр всегда нужно делать в хорошем настроении и с позитивными мыслями. Если не придерживаться этого совета, то вместе с маникюром в жизнь придёт и негатив. Чтобы этого не допустить, нужно полностью расслабиться и думать о хорошем.

Помимо собственного состояния, нужно позаботиться об атмосфере пространства, в котором будет проходить процедура. Оно должно быть уютным и успокаивающим. Можно включить хорошую музыку и зажечь ароматические свечи.

Далее необходимо определить свою стихию, чтобы правильно подобрать форму ногтей, и их цвет.

Ещё один важный момент – понять, какую черту характера нужно усилить. Так получится выделить правильные пальцы.

Как определить свою стихию

Стихия имеет огромное значение для маникюра. Зная её, можно правильно подобрать цвета лака и форму ногтей. Так же это предостережет от выбора несочетаемых с натурой человека оттенков. Чтобы определить свою стихию, нужно сопоставить последнюю цифру года рождения со значениями стихий:

Металл

Цифры этой стихии – 0 и 1. Металл хорошо сочетается с огнём и абсолютно противоположен воде. Основной цвет для маникюра – серый. Также благоприятными являются золотые, серебряные, коричневые и жёлтые оттенки. В качестве дополнительного дизайна лучше выбирать металлические или золотые втирки и стразы. Форма ногтей – мягкий или чёткий квадрат.

Вода

Эта стихия соответствует числам 2 и 3. Она отлично сочетается с деревом и конфликтует с землёй. С цветами у этой стихии все понятно и просто. Выбирать стоит морские оттенки и классические белый и чёрный цвета. Что касается формы ногтей, то лучше всего подойдут короткие и мягкие закругленные формы.

Дерево

Цифры – 4 и 5. Можно использовать цвета огня, а избегать стоит оттенки металла. Самая благоприятная форма ногтей – закругленная. В цветах стоит отдать предпочтение зелёному, бежевому и коричневому. В качестве дизайна подойдёт паутинка.

Огонь

К этой стихии относятся люди с числами 6 и 7. Огонь дружит с землёй и боится воды. Подходящей формой ногтей для огня будет миндаль или балерина. Основные цвета – это все оттенки красного и жёлтого. Можно использовать стразы.

Земля

Те, у кого год рождения заканчивается на 8 или 9, относятся к этой стихии. Земля сочетается с металлом и конфликтует с деревом. Овальные ногти – лучший вариант для земли. Цвета стоит выбирать бежевых, коричневых и бурых оттенков. Также разрешаются розовый и жёлтый цвета.