Прически для дам после 50 лет: какую выбрать стрижку

Стилисты говорят, что нет универсальной прически, которая способна омолодить женщин после 50 лет. Каждый случай индивидуален, необходимо подбирать длину, форму, цвет, чтобы дама чувствовала себя красавицей и выглядела роскошно. Не рекомендуют парикмахеры выстригать волосы «под мальчика», поскольку это старит образ женщины. Лучше остановить выбор на длинных или средней длины волосах.

Длинные локоны – нужно и можно!

В 40 лет волосы у барышень начинают редеть, к 50 лет этот процесс ускоряется, что приводит к посеченным кончикам, седине. Скрыть небольшие недостатки просто – надо правильно подобрать стрижку. Стилисты рекомендуют не отказываться от длинных волос, поскольку они молодят. Носить такие локоны можно при наличии факторов:

Нет сложностей со здоровьем волос.

Есть нужный тип лица, внешности.

Личные предпочтения дамы.

Женщина готова ухаживать за длинными волосами.

Стоит помнить, что нет связи между длиной локонов и возрастом. Нынешняя мода позволяет носить любые прически, учитывая пожелания барышень. Многие дамы стараются сделать короткие стрижки, чтобы открыть лицо и шею, но это неправильно. Ведь такие прически откроют морщинки, в том числе и самые мелкие. Короткие стрижки идеально подходят тем, у которых красивая форма затылка и четко прорисованные скулы. В противном случае, дамы с укороченными локонами выглядят нелепо.

И важно помнить, что прическа не помогает молодеть. Это предрассудки людей, которые в прическах не разбираются. Ухаживать за длинными волосами не сложно. Достаточно подобрать хороший шампунь и бальзам-кондиционер, чтобы локоны легко расчесывались. После мытья головы, надо обработать волосы бальзамом, ополоснуть водой, высушить и дать высохнуть.

Советы по уходу за длинными волосами

Когда дамам стукнуло 50 лет, и они решили сделать стрижку на длинные локоны, нужно пересмотреть подход к уходу за волосами. Это касается не только покупки специальных средств, но и питания, состояния здоровья. Стилисты и косметологи советуют придерживаться следующих правил, чтобы стрижка всегда оставалась в прекрасном состоянии:

Надо следить за питанием. В рацион включить витамины, способные укреплять волосы. Это предотвратит их выпадение и ломкость.

Применять косметику для блеска волос, которая наполнит их сиянием и силой.

Регулярно подстригать кончики с помощью горячих ножниц, которые отлично запаивают концы и сохраняют элементы.

Применять бальзам для объема.

Не мыть волосы каждый день, как и не стоит ежедневно укладывать локоны с помощью горячего пара.

Посещать салон красоты, где мастера применяют современные методы ухода за волосами.

Дамам, которым исполнилось 50 лет, отлично подходит каскадная прическа. Ведь она способна держать объем и подходит любому типу волос. Не нужно экспериментировать с цветом, особенно яркими тонами. Надо отталкиваться от натурального природного цвета, что скроет седину и морщинки на лице.