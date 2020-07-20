Пропустила прием противозачаточных таблеток: чего ожидать, ответ гинеколога

В жизни почти каждой женщины наступает время, кода она думает о контрацепции. Сегодня выбор очень большой. Эффективными и популярными являются противозачаточные таблетки. Каждый из этих препаратов работает по своей определенной схеме, которую необходимо соблюдать. Организм каждой женщины уникален, поэтому то, что подходит одной, не значит, что подойдет всем. Для правильного выбора лучше всего проконсультироваться со специалистом. При выборе препаратов учитывают: возраст женщины, родившая или нет, гормональный фон, активность половой жизни.

Механизм действия противозачаточных препаратов заключается в блокировке синтеза гормонов гипофиза. Эти гормоны способствуют созреванию яйцеклетки. Таким образом, при приеме таблеток не происходит овуляция. Врачи советуют начать прием таблеток в первый день менструации. Количество гормонов в это время самое низкое. Каждый день нужно выпивать одну таблетку из пачки. Можно принимать препарат в любое время суток.

Часто бывают случаи, когда женщины пропускают очередной прием препарата. Что делать в этом случае? При нарушении приема увеличивается вероятность наступления беременности. В этом случае есть определенная схема, которую советуют специалисты.

Если пропустили прием не более 12 часов, то нужно выпить пропущенную таблетку, а курс продолжить.

Если не было приема более 12 часов, то снова выпить и продолжить. При пропускании на первой неделе приема рекомендуют в течение 7 дней использовать барьерную контрацепцию.

При пропуске двух и более таблеток следует принимать по две таблетки до того, как прием пойдет по графику. Плюс к этому опять использовать барьерную контрацепцию.

Следуя правилам не стоит забывать про инструкцию. Как у любого лекарственного препарата, у противозачаточных тоже есть подробная инструкция. Если все же при пропуске приёма наступила беременность, следует прекратить пить препарат. По данным разных исследований таблетки не влияют на течение беременности. Но все же необходимо вовремя посетить гинеколога.

Иногда противозачаточные средства могут быть не эффективными, даже если их пьют по схеме. На это влияют следующие факторы:

Не правильно подобранные препараты.

Параллельный приём некоторых лекарств. Последние могут снизить действие противозачаточных.

Чрезмерное употребление алкоголя тоже снижает действие препарата.

У женщин нередко возникает вопрос как долго можно употреблять противозачаточные препараты? На этот вопрос специалисты отвечают следующим образом: правильно подобранные можно пить столько времени, сколько женщина не желает наступления беременности.

На сегодняшний день противозачаточные таблетки, как средство контрацепции, имеют достаточно высокую эффективность. Но, не забывайте, что даже они не могут всегда дать 100% результат.