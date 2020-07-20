Радости и трудности материнства после 35

В 21 веке во всем мире наблюдается тенденция к позднему материнству. Часто бывает так, что первенец появляется после 35 лет.
Мнение гинекологов
Врачи сходятся во мнении, что благополучное протекание беременности зависит не от цифры в паспорте, а от состояния здоровья женщины, наличия хронических заболеваний, физических данных.
Зрелый возраст влияет скорее не на вынашивание беременности, а на способность к зачатию. После 30 лет в женском организме происходят возрастные изменения:
- снижение уровня прогестерона и эстрогена;
- истощение запаса яйцеклеток;
- снижение способности к прикреплению к матке;
- увеличение безовуляторных циклов в течение года;
- истощение ресурсов организма;
- ранний климакс, обусловленный генетической предрасположенностью.
Минусы беременности после 35
Врачи называют следующие риски поздней беременности и родов:
- хронические заболевания, накапливающиеся с возрастом. Вынашивание малыша сложный процесс, который затрачивает большое количество ресурсов, поэтому хронические заболевания могут обостриться, а сама беременность может стать катализатором для активации неактивных недугов;
- после 35 в организме происходит гормональная перестройка. Увеличивается риск замирания беременности, выкидыша, отслоения плаценты;
- риск патологии плода. Увеличение шансов хромосомных аномалий связано с тем, что с возрастом в клетках накапливаются генетические ошибки;
- негативное влияние на сердечно-сосудистую систему матери. Проявляется повышением артериального давления;
- тонус матки снижается, что может стать причиной преждевременного родоразрешения;
- показания к кесареву сечению возрастают;
- медленное восстановление организма;
- сложности с естественным вскармливанием.
Плюсы позднего материнства
Беременность в зрелом возрасте имеет и достоинства:
- психологическая и эмоциональная готовность мамы. Женщины после 35 практически не подвержены депрессиям после родов;
- осознанный подход к рождению ребенка;
- благополучная беременность оказывают омолаживающее действие на организм. Это связано с усиленной выработкой эстрогенов при беременности.
Планирование беременности в 35
Хотя медицинских противопоказаний для беременности в зрелом возрасте нет, риски, связанные с протеканием процесса, возрастают. Чтобы их минимизировать женщина должна:
- отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни;
- посетить врача-гинеколога, терапевта и сдать необходимые анализы;
- посетить генетика, чтобы пройти специальное тестирование на риски хромосомных аномалий;
- правильно питаться;
- принимать витамины;
- пройти маммографию;
- нормализовать вес.
Вторые и последующие роды после 35
Процесс второй и последующих беременностей и родов имеет свои особенности.
Плюсы:
- мамы отмечают, что последующие беременности меньше отягощены токсикозом и неврозами;
- скоротечные роды. В большинстве случаев роды проходят быстрее, так как организм сталкивался с данным процессом, а женщины знает, как вести себя в родах;
- отсутствие проблем с лактацией. Сосок приобретает нужную форму, малыш легче берет грудь;
- опытность женщины, как мамы новорожденного.
Риски:
- развитие анемии. Уставший организм сталкивается с дефицитом железа, что негативно сказывается на плаценте;
- венозное расширение вен, связанное с увеличенной циркуляцией крови. Зрелому организму сложно вынести такую нагрузку;
- эпизоды недержания мочи, если предыдущие роды проходили с разрывами мышц тазового дна;
- низкая плацентация из-за изношенности слизистой оболочки матки. Состояние требует постоянного контроля, так как это чревато выкидышем;
- осложнения после отхода последа в родах;
- расстройство родового ритма. Наблюдается из-за растяжения стенок брюшной полости;
- медленный восстановительный период.
Беременность – нагрузка для организма любой женщины. После 35 будущая мама должна ответственно подойти ко всем этапам появления малыша на свет.
У Вас есть личный опыт поздней беременности? Как протекала беременность и роды?