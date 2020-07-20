Радости и трудности материнства после 35

В 21 веке во всем мире наблюдается тенденция к позднему материнству. Часто бывает так, что первенец появляется после 35 лет.

Мнение гинекологов

Врачи сходятся во мнении, что благополучное протекание беременности зависит не от цифры в паспорте, а от состояния здоровья женщины, наличия хронических заболеваний, физических данных.

Зрелый возраст влияет скорее не на вынашивание беременности, а на способность к зачатию. После 30 лет в женском организме происходят возрастные изменения:

снижение уровня прогестерона и эстрогена;

истощение запаса яйцеклеток;

снижение способности к прикреплению к матке;

увеличение безовуляторных циклов в течение года;

истощение ресурсов организма;

ранний климакс, обусловленный генетической предрасположенностью.

Минусы беременности после 35

Врачи называют следующие риски поздней беременности и родов:

хронические заболевания, накапливающиеся с возрастом. Вынашивание малыша сложный процесс, который затрачивает большое количество ресурсов, поэтому хронические заболевания могут обостриться, а сама беременность может стать катализатором для активации неактивных недугов;

после 35 в организме происходит гормональная перестройка. Увеличивается риск замирания беременности, выкидыша, отслоения плаценты;

риск патологии плода. Увеличение шансов хромосомных аномалий связано с тем, что с возрастом в клетках накапливаются генетические ошибки;

негативное влияние на сердечно-сосудистую систему матери. Проявляется повышением артериального давления;

тонус матки снижается, что может стать причиной преждевременного родоразрешения;

показания к кесареву сечению возрастают;

медленное восстановление организма;

сложности с естественным вскармливанием.

Плюсы позднего материнства

Беременность в зрелом возрасте имеет и достоинства:

психологическая и эмоциональная готовность мамы. Женщины после 35 практически не подвержены депрессиям после родов;

осознанный подход к рождению ребенка;

благополучная беременность оказывают омолаживающее действие на организм. Это связано с усиленной выработкой эстрогенов при беременности.

Планирование беременности в 35

Хотя медицинских противопоказаний для беременности в зрелом возрасте нет, риски, связанные с протеканием процесса, возрастают. Чтобы их минимизировать женщина должна:

отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни;

посетить врача-гинеколога, терапевта и сдать необходимые анализы;

посетить генетика, чтобы пройти специальное тестирование на риски хромосомных аномалий;

правильно питаться;

принимать витамины;

пройти маммографию;

нормализовать вес.

Вторые и последующие роды после 35

Процесс второй и последующих беременностей и родов имеет свои особенности.

Плюсы:

мамы отмечают, что последующие беременности меньше отягощены токсикозом и неврозами;

скоротечные роды. В большинстве случаев роды проходят быстрее, так как организм сталкивался с данным процессом, а женщины знает, как вести себя в родах;

отсутствие проблем с лактацией. Сосок приобретает нужную форму, малыш легче берет грудь;

опытность женщины, как мамы новорожденного.

Риски:

развитие анемии. Уставший организм сталкивается с дефицитом железа, что негативно сказывается на плаценте;

венозное расширение вен, связанное с увеличенной циркуляцией крови. Зрелому организму сложно вынести такую нагрузку;

эпизоды недержания мочи, если предыдущие роды проходили с разрывами мышц тазового дна;

низкая плацентация из-за изношенности слизистой оболочки матки. Состояние требует постоянного контроля, так как это чревато выкидышем;

осложнения после отхода последа в родах;

расстройство родового ритма. Наблюдается из-за растяжения стенок брюшной полости;

медленный восстановительный период.

Беременность – нагрузка для организма любой женщины. После 35 будущая мама должна ответственно подойти ко всем этапам появления малыша на свет.