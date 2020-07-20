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Радости и трудности материнства после 35

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В 21 веке во всем мире наблюдается тенденция к позднему материнству. Часто бывает так, что первенец появляется после 35 лет.

Мнение гинекологов

Врачи сходятся во мнении, что благополучное протекание беременности зависит не от цифры в паспорте, а от состояния здоровья женщины, наличия хронических заболеваний, физических данных.

Зрелый возраст влияет скорее не на вынашивание беременности, а на способность к зачатию. После 30 лет в женском организме происходят возрастные изменения:

  • снижение уровня прогестерона и эстрогена;
  • истощение запаса яйцеклеток;
  • снижение способности к прикреплению к матке;
  • увеличение безовуляторных циклов в течение года;
  • истощение ресурсов организма;
  • ранний климакс, обусловленный генетической предрасположенностью.

Минусы беременности после 35

Врачи называют следующие риски поздней беременности и родов:

  • хронические заболевания, накапливающиеся с возрастом. Вынашивание малыша сложный процесс, который затрачивает большое количество ресурсов, поэтому хронические заболевания могут обостриться, а сама беременность может стать катализатором для активации неактивных недугов;
  • после 35 в организме происходит гормональная перестройка. Увеличивается риск замирания беременности, выкидыша, отслоения плаценты;
  • риск патологии плода. Увеличение шансов хромосомных аномалий связано с тем, что с возрастом в клетках накапливаются генетические ошибки;
  • негативное влияние на сердечно-сосудистую систему матери. Проявляется повышением артериального давления;
  • тонус матки снижается, что может стать причиной преждевременного родоразрешения;
  • показания к кесареву сечению возрастают;
  • медленное восстановление организма;
  • сложности с естественным вскармливанием.

Радости и трудности материнства после 35

Плюсы позднего материнства

Беременность в зрелом возрасте имеет и достоинства:

  • психологическая и эмоциональная готовность мамы. Женщины после 35 практически не подвержены депрессиям после родов;
  • осознанный подход к рождению ребенка;
  • благополучная беременность оказывают омолаживающее действие на организм. Это связано с усиленной выработкой эстрогенов при беременности.

Планирование беременности в 35

Хотя медицинских противопоказаний для беременности в зрелом возрасте нет, риски, связанные с протеканием процесса, возрастают. Чтобы их минимизировать женщина должна:

  • отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни;
  • посетить врача-гинеколога, терапевта и сдать необходимые анализы;
  • посетить генетика, чтобы пройти специальное тестирование на риски хромосомных аномалий;
  • правильно питаться;
  • принимать витамины;
  • пройти маммографию;
  • нормализовать вес.

Вторые и последующие роды после 35

Процесс второй и последующих беременностей и родов имеет свои особенности.

Плюсы:

  • мамы отмечают, что последующие беременности меньше отягощены токсикозом и неврозами;
  • скоротечные роды. В большинстве случаев роды проходят быстрее, так как организм сталкивался с данным процессом, а женщины знает, как вести себя в родах;
  • отсутствие проблем с лактацией. Сосок приобретает нужную форму, малыш легче берет грудь;
  • опытность женщины, как мамы новорожденного.

Риски:

  • развитие анемии. Уставший организм сталкивается с дефицитом железа, что негативно сказывается на плаценте;
  • венозное расширение вен, связанное с увеличенной циркуляцией крови. Зрелому организму сложно вынести такую нагрузку;
  • эпизоды недержания мочи, если предыдущие роды проходили с разрывами мышц тазового дна;
  • низкая плацентация из-за изношенности слизистой оболочки матки. Состояние требует постоянного контроля, так как это чревато выкидышем;
  • осложнения после отхода последа в родах;
  • расстройство родового ритма. Наблюдается из-за растяжения стенок брюшной полости;
  • медленный восстановительный период.

Беременность – нагрузка для организма любой женщины. После 35 будущая мама должна ответственно подойти ко всем этапам появления малыша на свет.

У Вас есть личный опыт поздней беременности? Как протекала беременность и роды?

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