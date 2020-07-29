Развод после 40 лет: по каким причинам происходит, как женщине начать новую жизнь

Многие пары, оформляющие отношения в загсе, хотят, чтобы их брак продлился очень долго, и только смерть могла их разлучить. Но в жизни так бывает не всегда. Развод после 40 лет является серьезным потрясением и для мужа, и для жены. Психологи считают этот возраст сложным, ведь в данный период люди часто сталкиваются с кризисом, у них происходит переоценка ценностей. Но по каким причинам пары разводятся? И можно ли не допустить распад ячейки общества?

Возможные причины

Утверждать, что к разводу после 40 лет привела банальная несовместимость характеров, просто глупо. Ведь притирка между женой и мужем происходит в первые 5 лет семейной жизни. Если же все это время супруги были счастливы, то причиной их нынешнего разрыва является что-то другое. Но что именно?

Возможные причины:

Измена. Представитель сильного пола, столкнувшийся с кризисом среднего возраста, чувствует, что начинает стареть. И он решает саму себе доказать, что еще может покорять дамские сердца. У него появляется молодая любовница.

Дети выросли, и теперь семейную пару ничего не связывает. Нередко брак держится исключительно на детях, о которых надо заботиться, обеспечивать им светлое будущее. У супругов, перешагнувших 40-летний рубеж, обычно дети уже взрослые и самостоятельные. И сами они больше не видят причин для проживания друг с другом.

Обоюдная потеря интереса. После 40 лет чувства могут угаснуть. И супруги осознают, что вместе их уже ничего не держит.

Усталость и бытовая рутина. Большая загруженность домашними делами тоже может испортить семейные отношения. Жена занимается готовкой, уборкой, заботой о детишках, а на законного супруга у нее почти нет времени.

Финансы. Женщина после 40 лет может зарабатывать больше, чем ее муж. Из-за этого страдает его самооценка. Если жена начнет упрекать избранника в несостоятельности, то это может привести к скандалам и разводу.

Как женщине начать новую жизнь

Развод состоялся. Как женщине, которая еще недавно была замужней дамой, начать новую жизнь? В первую очередь она должна поменять себя. К примеру, можно отправиться в салон красоты, чтобы сделать другую стрижку или покрасить волосы, или записаться в тренажерный зал.

Специалисты также рекомендуют:

Отыскать новый смысл жизни. Замужние дамы посвящают свое время заботе о муже и детишках, поэтому много себе запрещают. Пора наверстать упущенное.

Избавиться от комплексов. Не нужно, глядя на себя в зеркало, твердить о появлении морщинок на лице, втором подбородке и наличии лишнего веса.

Не обращать внимания на то, что говорят вокруг. Не нужно отвечать на неудобные и провокационные вопросы. Порой даже близкие люди проявляют бестактность. Поэтому сразу же объясните им, что не желаете говорить на тему развода.

Настраиваться на позитив, найти занятие по душе. Можно перейти на правильное питание, заняться йогой или рукоделием.