Развод после 40 лет: по каким причинам происходит, как женщине начать новую жизнь

Многие пары, оформляющие отношения в загсе, хотят, чтобы их брак продлился очень долго, и только смерть могла их разлучить. Но в жизни так бывает не всегда. Развод после 40 лет является серьезным потрясением и для мужа, и для жены. Психологи считают этот возраст сложным, ведь в данный период люди часто сталкиваются с кризисом, у них происходит переоценка ценностей. Но по каким причинам пары разводятся? И можно ли не допустить распад ячейки общества?
Возможные причины
Утверждать, что к разводу после 40 лет привела банальная несовместимость характеров, просто глупо. Ведь притирка между женой и мужем происходит в первые 5 лет семейной жизни. Если же все это время супруги были счастливы, то причиной их нынешнего разрыва является что-то другое. Но что именно?
Возможные причины:
- Измена. Представитель сильного пола, столкнувшийся с кризисом среднего возраста, чувствует, что начинает стареть. И он решает саму себе доказать, что еще может покорять дамские сердца. У него появляется молодая любовница.
- Дети выросли, и теперь семейную пару ничего не связывает. Нередко брак держится исключительно на детях, о которых надо заботиться, обеспечивать им светлое будущее. У супругов, перешагнувших 40-летний рубеж, обычно дети уже взрослые и самостоятельные. И сами они больше не видят причин для проживания друг с другом.
- Обоюдная потеря интереса. После 40 лет чувства могут угаснуть. И супруги осознают, что вместе их уже ничего не держит.
- Усталость и бытовая рутина. Большая загруженность домашними делами тоже может испортить семейные отношения. Жена занимается готовкой, уборкой, заботой о детишках, а на законного супруга у нее почти нет времени.
- Финансы. Женщина после 40 лет может зарабатывать больше, чем ее муж. Из-за этого страдает его самооценка. Если жена начнет упрекать избранника в несостоятельности, то это может привести к скандалам и разводу.
Как женщине начать новую жизнь
Развод состоялся. Как женщине, которая еще недавно была замужней дамой, начать новую жизнь? В первую очередь она должна поменять себя. К примеру, можно отправиться в салон красоты, чтобы сделать другую стрижку или покрасить волосы, или записаться в тренажерный зал.
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- Отыскать новый смысл жизни. Замужние дамы посвящают свое время заботе о муже и детишках, поэтому много себе запрещают. Пора наверстать упущенное.
- Избавиться от комплексов. Не нужно, глядя на себя в зеркало, твердить о появлении морщинок на лице, втором подбородке и наличии лишнего веса.
- Не обращать внимания на то, что говорят вокруг. Не нужно отвечать на неудобные и провокационные вопросы. Порой даже близкие люди проявляют бестактность. Поэтому сразу же объясните им, что не желаете говорить на тему развода.
- Настраиваться на позитив, найти занятие по душе. Можно перейти на правильное питание, заняться йогой или рукоделием.
Как вы считаете, какова самая частая причина разводов после 40 лет?