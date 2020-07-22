Секреты похудения для женщин после 50 лет

Выглядеть молодо и стройно – вот мечта каждой женщины. И если в молодом возрасте контролировать свой вес проще, то после 50 лет многие дамы начинают стремительно полнеть. Почему так происходит? Дело в том, что свои лишние килограммы женщины списывают на гормональную перестройку организма. Да, в этом есть доля правды, но не вся. Просто после 50-летнего рубежа становится тяжелее сдерживать аппетит, постоянно присутствует желание что-то перекусить или съесть вкусненькое.

Как же быть? Пойти на встречу своим желания и смириться с пышными формами или постараться взять контроль над ситуацией?

Никаких секретов на самом деле нет. Всё что нужно – это дисциплина и желание быть в форме. Достаточно придерживаться следующих советов, и сами не заметите, как ситуация изменится в вашу пользу.

Откажитесь от строгих диет и голодания. Они рассчитаны на то, чтобы терялась мышечная масса. А вам нужно сжигать жир, поэтому запаситесь терпением и худейте постепенно. Большая часть рациона должна состоять из клетчатки и белка. Именно эти продукты не дадут испытывать томительное чувства голода, но вместе с этим не дадут набирать лишние килограммы. Даже если вы сами делаете очень вкусные тортики и пирожные, откажитесь от выпечки или сократите их до минимума. Сейчас сладости являются самыми злейшими врагами. Морепродукты, зелень, овощи и фрукты должны стать постоянными друзьями. Они не только помогут организму перестроиться на правильное питание, но и сделают кожу чистой и сияющей. Откажитесь от перекусов. Организм привыкнет принимать пищу в одно и тоже время и будет проще контролировать свой аппетит. Добавки и таблетки для похудения – это не ваш выбор. Скорее всего их быстрей эффект может принести организму большой вред. А восстановиться в 50-летнем возрасте будет не так просто. Если лишние килограммы вовсе не хотят уходить, то попробуйте ввести один раз в неделю разгрузочный день. Он может быть творожным, яблочным или кефирным. Жидкие блюда, лёгкие овощные супы помогут активизировать деятельность желудочно-кишечного тракта и принесут чувство сытости. Не обойти и без двигательной активности. Не обязательно брать большие нагрузки. Можно выбрать тот вид спорта, который больше придётся по душе.

Даже 15 минут в день помогут держать мышцы в тонусе. А прогулка перед сном успокоит нервы, улучшит самочувствие и не даст возможности думать о плотном ужине.

Если заниматься физическими нагрузками в одиночестве скучно и непривычно, то можно записаться на групповые занятия. Лучше выбрать плавание или фитнес.

Весь наш организм зависит от воды. Важно пить не меньше двух литров в сутки. Такой подход поможет сохранить молодость и не набирать лишний вес.

Переедание чаще всего происходит из-за негативных эмоций и ощущения одиночества. Если настроиться на позитив, не будет необходимости заедать отрицательные эмоции.

Женщинам, которые перешагнули через 50-летний рубеж, важно помнить, что дамы, которые ухаживают за собой, ещё долго сохраняют красоту и привлекательность. Главное, это не сдаваться и верить в собственные силы. А победа достаётся тем, кто к ней стремится.

Прежде чем кардинально менять образ жизни нужно предварительно посоветоваться с врачом. Именно он может посмотреть на сколько соответствуют вашему здоровью выбранные физические нагрузки. А ещё с его помощью вы можете правильно скорректировать питание.