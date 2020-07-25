Словно кошка с собакой: как ужиться под одной крышей со свекровью, рекомендации специалистов

Не всегда отношения невестки и свекрови складываются хорошо. Зачастую они ощущают себя конкурентками, борющимися за внимание мужчины, который приходится одной супругом, а другой – сыном. Но как же выстраивать отношения со свекровью, особенно, если в силу обстоятельств приходится жить с ней под одной крышей? Стоит прислушаться к рекомендациям специалистов в области психологии.

Из-за чего возникает неприязнь к невестке

Многие барышни с самого начала замечают антипатию со стороны свекрови. Происходить это может по следующим причинам:

Свекровь видит в избраннице сына свою соперницу.

Она уверена в том, что с появлением девушки/жены у сына он будет уделять ей гораздо меньше времени, чем раньше.

Свекровь придирается к мелочам, постоянно в чем-то упрекает невестку. К примеру, называет избранницу сына неряхой, нехозяйственной дамочкой, не желающей готовить и убираться в доме. Большинство психологов отмечают, что налаживать отношения должны обе стороны, то есть невестка и свекровь.

Как ужиться под одной крышей

Не все молодые пары имеют возможность проживать отдельно – в собственной или арендованной квартире. Иногда влюбленные вынуждены ютиться в апартаментах, принадлежащих их родителям. И обычно девушке приходится жить под одной крышей со свекровью. А, как известно, двух хозяек в доме быть не должно. Свекровь и невестка будут постоянно «делить» территорию кухни. Их постоянные разногласия и разборки до хорошего не доведут. Но как же поступать невестке, чтобы лишний раз не сталкиваться с мамой супруга и не ссориться с ней? Специалисты дают следующие рекомендации:

Даже если молодая особа ходит на работу 6 дней в неделю, она должна выделять время на приведение дома в порядок. Нужно постараться, чтобы хотя бы на кухне и выделенной им с мужем комнате царили чистота и порядок.

Если же невестка действительно устала и нуждается в отдыхе, то должна придумать важное событие. К примеру, день рождения подруги. И просто уйти из дома. Можно отправиться в спорт-бар или кинотеатр. В данном случае барышня «убьет двух зайцев» – отдохнет, но при этом не будет выглядеть лентяйкой в глазах свекрови.

Необходимо показать маме мужа, что вы не сидите без дела. К примеру, можно взять «шефство» над соседкой-старушкой: покупать ей продукты, выгуливать ее собаку и т.д. И тогда свекровь не будет лишний раз напоминать о необходимости проведения уборки.