Совместимость детей и родителей по гороскопу

Современные мамочки планируют беременность так, чтобы правильно подобрать знак Зодиака ребенка. Если не учитывать данные нюансы, родителям будет тяжело при воспитании деток.

Овны

Овны высокомерные и отличаются жестким нравом. У них должны родиться послушные детишки. По отношению к чаду матери показывают адекватность и образцовость. Овны могут поладить с Близнецом, Водолеем, Весами и Стрельцом. А со знаками воды будет труднее. Они пытаются перевоспитать детишек и сдерживают их таланты. Из-за постоянных конфликтов дети водных знаков предпочтут уйти из дома.

Телец

Тельцы обращают внимание на финансовую сторону. Их дети всегда чувствуют опору. С другой стороны мамы проявляют высокомерие и навязывают чадам свое мнение. Тельцы смогут ужиться с ребенком Девой, Рыбами, Козерогом и Раком. Они стараются приучить новому поколению рассудительность и невозмутимость. А с детьми огненного знака Тельцам будет труднее.

Близнецы

Они подружатся с собственным ребенком. В любой момент помогут малышу. Иногда они перекладывают ответственность на родителей. Воздушные родители смогут создать слаженные взаимоотношения с Близнецом, Водолеем и Весами. А для Рыб, Скорпиону и Девам нужны родители с твердым характером.

Рак

Раки заботятся о благе детей. Для них дети – центр Вселенной. Чрезмерная забота приводит к тому, что Раки перестают вспоминать о муже. Они могут поладить с каждым знаком. Но Овен, Близнецы и Стрелец будут упорствовать из-за повышенной опеки.

Лев

Львы – строгие родители. Они могут подавлять индивидуальность детей. Стараются навязать личное мнение. Львы легче находят общий язык с Овном, Близнецом и Стрельцом. А с Козерогами и Скорпионами им справиться труднее.

Дева

Девы ответственно относятся к рождению ребенка. Они обеспечивают своих детей всем необходимым. Чрезмерная опека станет причиной формирования несамостоятельности детей. Они могут поладить с Раками, Девами, Козерогами и Тельцами.

Весы

Весы предпочитают гармонию в семье. Они всегда с пониманием относятся к детям и могут выслушать. Весы умеют находить компромисс в сложных ситуациях. Они наладят гармоничные взаимоотношения с Весами, Скорпионом, Львом и Овном. Если ребенок родился под знаком Рака, Тельца и Козерога, родителям – Весам будет непросто. Дети могут вступать в длинные дискуссии.

Скорпион

Скорпионам присуща сильная энергетика. Они всегда могут успокоить своего ребенка. Предпочитают проводить время с детьми. Скорпионы могут поладить с Раками, Рыбами, Девами, Козерогами и Девами. А по отношению к детям Весам, Близнецу и Водолею, матерям стоит проявить мягкость и дать возможность самостоятельно выбирать.

Стрельцы

Родители огненного знака настоящие выдумщики развлечений. Стрельцы всегда смогут отвлечь внимание детей. В отличие от других знаков, Стрельцы не станут много времени проводить с детьми. Ребенка они воспринимают как самостоятельную личность. Родители Стрельцы совместимы с детьми – Овном, Весами, Львом, Водолеем и Близнецом. А дети знака воды будут раздражать своих родителей. Они могут проявлять таланты только при регулярном одобрении.

Козероги

Козероги воспитывают детей по дисциплине и проявляют диктатуру. Они стараются выбирать собственным детям все самое лучшее. У Козерогов обычно вырастают смелые и работящие дети. Земной знак совместим с Тельцом Девами и Козерогом. Дети огня не хотят подчиняться правилам Козерогов. Еще дети будут бунтовать в подростковый период.

Водолей

Водолеи не лезут в жизнь будущего поколения. Часто этакий подход дает только положительные результаты. Они могут стать лучшим товарищем для чада. Они могут стать идеальными родителями для Водолея, Близнеца, Весам, Раку и Стрельцу.

Рыбы

Рыбы доходят до крайностей при воспитании детей. Они могут купить чаду все. С другой стороны, могут выпороть. Рыбы воспитывают детей на основе эмоций. Станет неплохой матерью ребенку водного знака. А с детьми огня возникнут противоречия и конфликты.

Лучших родителей не бывает. Каждый знак показывает сильные стороны при воспитании детей.