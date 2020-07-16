Существует ли отцовский инстинкт: что делать, если муж не реагирует на ребенка

То, что в природе существует материнский инстинкт, никто не решится оспаривать. А вот по поводу отцовского у многих возникают сомнения. Если он отсутствует, то какие чувства движут мужчиной при воспитании ребенка?

Когда женщина становится матерью, то она чувствует биологическую связь со своим малышом. Новоиспеченный отец после появления ребенка на свет зачастую не чувствует ничего. Пробуждение в нем инстинкта требует воспитания, что и осуществляется со временем, только не естественно, как у матери, а через прививание социумом ценностей.

Мужчине по своей природе не свойственно печься о ребенке и сюсюкаться с ним. Забота отца о своем потомстве — это процесс его собственного воспитания, а также влияния общества, родителей, жены и чувства долга. Семья – это механизм, который требует неустанного труда. Не стоит требовать от мужчины проявления каких-то чувств к новорождённому, они возникнут сами. Только для этого потребуется время. Если женщина негодует, почему ее муж никак не реагирует на ребенка, ей следует не рубить с плеча и не разрушать брак, а искать компромиссы, и обсуждать проблемы с супругом. Прежде, чем сделать какой-либо поспешный вывод, нужно понять, к какому типажу отцов относится мужчина. Так будет легче помочь воспитать в отце инстинкт.

Отец-добытчик

Этот мужчина трудится в поте лица, чтобы у его семьи было все необходимое, а вернувшись с работы, хочет лишь отдохнуть, а не нагружать себя еще и домашними обязанностями. Если маму такое положение дел не устраивает, у нее есть два варианта развития событий: или подать на развод и найти того мужчину, которому не в тягость будет воспитывать ее ребенка, или запастись терпением и ждать, когда у биологического папы пробудится инстинкт. Конечно, можно уйти от такого мужа, только вот радости ни ребенку, ни отцу, ни матери такое решение не принесет. В этой ситуации следует искать компромисс, обсудить с мужем свои переживания, а также попробовать понять его.

Отец с другой планеты

Подобный тип мужчин вроде бы и принимает участие в воспитании, но возникает ощущение, будто он делает это неосознанно, а только потому, что так надо. Он еще не нагулялся и не устал от постоянных развлечений, поэтому большую часть времени проводит где угодно, только не в кругу семьи. В браке с таким отцом упреки только погубят отношения. Если задача женщины — сохранение семьи, то ей следует помочь мужу повзрослеть.

Отец-праздник

Этот папа души не чает в малышах любого возраста. А дети, в свою очередь, тянутся к нему. Такой отец беззаботен, с увлечением проводит время за играми. Однако на маму такое положение дел давит, она ощущает себя ненужной и недолюбленной. В ней просыпается обида за то, что дети с большей радостью играют с отцом, а не с ней. Женщине нужно взять себя в руки и обсудить свои чувства с супругом, прийти к совместному решению проблемы. Если выход найти удастся — все будут счастливы.

Воспитание из мужа в отца требует много времени и усилий. Каждый мужчина по-разному вживается в новую роль папы. Обычно ему это удается, но только не потому, что у него появился инстинкт, а благодаря собственному воспитанию, мудрости и поддержки своей жены.