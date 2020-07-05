Топ-4 хороших жен по знаку Зодиака

Большинство мужчин не решается жениться и ходят в холостяках до 40 лет. Им совсем не хочется расставаться со свободной жизнью и начинать жить по новым правилам. Кроме того, чтобы выбрать подходящую жену, требуется время и терпение. Но благодаря астрологии можно заранее узнать, какую девушку лучше всего брать в жены. Данный прогноз может быть условным, и в некоторых случаях не совпадать по характерам. В целом в выборе невест можно спокойно отталкиваться от этого списка.

Весы – 4 место

Женщина Весы сочетает в себе не только женское начало, но и мужское. Мужчинам легко найти с ней общий язык и интересы. Несмотря на свой грубоватый характер, такая дама очень грациозна и красива. Она с легкостью может носить как спортивный стиль, так и вечерний, при этом в обоих случаях выглядит великолепно. В браке с такой женой дом всегда будет чист, обед готов, а дети уложены спать. Она никогда не устраивает скандалы и ссоры из-за мелочей, ей легче согласиться с мнением мужа. Вот только именно ее действия влияют на решения супруга. Поэтому часто Весы пользуются этим и манипулируют своими мужчинами.

Водолей – 3 место

Если мужчина ищет жену, которая будет его во всем слушать, то лучше всего подойдут Водолеи. Такие девушки никогда не будут устраивать истерики или разборки, только могут иногда высказать мнение в легкой форме. Водолеям нужен такой человек, который будет вести в нужном направлении. Сама женщина-Водолей не любит принимать серьезные решения. Прежде, чем выйти замуж, девушка проверяет, на что готов мужчина ради нее. В браке она полностью на стороне мужа, с ней весело и уютно.

Телец – 2 место

Серебро получают женщины Тельцы за свою упорность и самоуверенность в своих действиях. С такой женой дом всегда будет чистым, живым и сытым. Тельцы — идеальные домохозяйки, которые не только хорошо готовят и убираются, но еще и успевают экономить семейный бюджет. Поэтому в браке с такими женами семье банкротство точно не грозит. Тельцы не любят орать и ругаться на повышенных тонах, ссоры они решают мирным путем. Вот только постоянно навязывают всем свое мнение, и делают это весьма упорно. В остальном, Тельцы — прекрасные жены, которые будут делать все, чтобы удержать семью.

Рак – 1 место

Самой идеальной женой, по мнению астрологов, является женщина Рак. Она рождена быть идеальной матерью и супругой. Такую девушку нелегко завоевать, но если это удалось, то мужчина будет самым счастливым мужем на земле. В браке Раки невероятно заботливые и нежные, всегда переживают за мужа и детей. Мужчина для нее всегда на первом месте и для его благополучия Раки сделают все возможное. Также они довольно ранимы и обидчивы, но если извиниться перед ними, то все станет нормально.