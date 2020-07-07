В чём разница между хайлайтером и консилером: какое средство лучше

В наше время разработчики косметических средств предоставляют девушкам большое разнообразие декоративной косметики, которое позволяет скрыть недостатки или подчеркнуть достоинства, придать лицу свежий и молодой вид. Но грань между красивым и несуразным макияжем очень тонка, так как неправильное использование косметического средства может только навредить «мейкапу», выделить проблемные зоны или прибавить годочков 10.

Существуют такие средства, как консилер и хайлайтер, которые предназначены для выравнивания и улучшения тона лица. Они имеют массу различий и преимуществ перед друг другом.

Если говорить про консилер, то это средство нужно для маскировки дефектов кожи: прыщи, тёмные круги/синяки, зоны покраснений (например, под крылышками носа) и т.д. Консилер отличается от тональной основы тем, что он всегда светлее на пару тонов и намного плотнее по текстуре, поэтому его можно наносить на подвижные веки перед профессиональным макияжем глаз или на губы перед нанесением помады. Консилер всегда наносят после того, как тональная основа уже есть на лице, а ещё он имеет свойство увлажнения кожи, так как чаще всего сделан на водной основе (этим консилер отличается от корректора).

Консилер может быть разных цветов и оттенков, и все они предназначены для разных видов корректировки:

консилер с оттенком более тёмным, чем тональная основа может послужить контурингом, если нанести его в области скул, лба и носа;

жёлтый перекроет сиреневый цвет, поэтому его нужно наносить перед тональным кремом (как и все цветные консилеры) в области тёмных кругов под глазами;

зелёный пригодится для перекрытия красного цвета (прыщи, покраснения на коже);

розовый замаскирует зеленые синяки под глазами;

фиолетовый перекроет жёлтый.

Консилеры бывают разных видов, на любой вкус и цвет:

пудровый для жирной кожи;

жидкий;

в виде карандаша для точечного нанесения;

консилер в футляре, который может замаскировать шрамик, так как имеет достаточно плотную основу.

Чем же от консилера отличается хайлайтер?

Хайлайтер используют для придания сияния коже, а текстура его может быть жидкой, кремообразной и в виде пудры. Хайлайтер имеет множество применений:

его можно наносить на переносицу, верхнюю зону скул, лоб – это поможет сделать лицо визуально худее;

если нанести его в уголки глаз и, на верхнюю губу, то черты лица станут выразительными;

можно подчеркнуть контур бровей, также нанеся хайлайтер под саму бровь.

С этим средством не стоит перебарщивать, иначе кожа будет лицо блестеть, и создастся эффект жирной кожи. Также важно правильно подбирать оттенок хайлайтера: для розоватой кожи – красный оттенок, для смуглой – тёплый оттенок, для бледной кожи – жемчужный оттенок.

Что лучше: консилер или хайлайтер?

Нужно помнить, что при проблемной коже хайлайтер будет сильно выделять все дефекты, а консилер скроет их. Если в меру наносить эти средства на определённые зоны, то можно подчеркнуть свои красивые черты лица и скрыть то, что не хотелось бы показывать.