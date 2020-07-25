Вещи, которые визуально старят

Мода – дама капризная. Кому-то супермодные вещи идут, кому-то не очень. Одеваться надо так, чтобы всегда выглядеть стильно и красиво. При этом надо учитывать собственный вкус, пожелания, любовь к цвету или конкретному фасону. И не стоит забывать, что бывают исключения, из-за которых человек в той или иной вещи способен постареть на несколько лет.

Одежда, которая старит

Черный цвет.

Такая одежда делает стройнее и элегантнее, но иногда подчеркивает морщины и темные круги. Происходит это из-за того, что кожа со временем бледнеет, поэтому к черной одежде надо добавлять массивные ожерелья, шарфики теплых оттенков, золотые или серебряные украшения.

Объемные вещи.

Скрыть лишние килограммы помогают бесформенные вещи, но это не всегда правда. Стоит избегать мешковатых кардиганов, пиджаков, блейзеров. Надо отдать предпочтение пиджакам средней длины с зауженной талией.

Юбки в «пол».

Придется отказаться от таких вещей, поскольку они утяжеляют фигуру, делают образ более старомодным. Рекомендуется отдать предпочтение юбке-миди.

Стрейч.

Стрейчевые джинсы или брюки – удобно и комфортно, но не все умеют выбирать такие вещи и правильно носить. Джинсы должны сидеть на фигуре, подчеркивая ее достоинства.

Массивные очки в тяжелой оправе.

Нельзя такие вещи носить вообще! Поэтому пора избавиться от очков с темной и массивной оправой, чтобы они не делали лицо старомодным. Прекрасно смотрятся в любом возрасте очки в легкой пластиковой оправе или оправы с неоновыми элементами.

Ткани.

Стройный образ не получится сформировать тканями джерси и обволакивающего трикотажа.

«Закрытые» водолазки.

Не надо скрывать шею, ведь это — украшение женщины. Барышням надо носить кофты и свитера с V-образными вырезами или округлыми глубокими декольте.

Молодежные яркие тренды.

Например, не стоит носить мини-юбки, кожаные штаны в обтяжку и вещи неоновых цветов.

Отказаться от квадратных каблуков.

Каблук должен визуально удлинять ножку, делать осанку ровнее, походку – изящнее. Носить во взрослом возрасте тракторную платформу не стоит, надо выбирать элегантные туфли, босоножки с аккуратным каблучком.

Шейные платки.

Зачем закрывать шею? Она должна быть или открытой, или украшена драгоценностями. Шарфы носят на ремешке сумки, что придает образу неуловимый шарм.

Таким образом, одежду надо выбирать так, чтобы всегда выглядеть на 100%! Совместить стиль и моду со своими желаниями просто, надо только не стараться выглядеть старше или моложе своего возраста.