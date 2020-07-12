Вино и религия

Употребление вин тесно связано с религиозными обрядами разных стран. Наверняка, вы слышали о причащении в православии? А знали ли вы, что в иудаизме этот напиток также обязательно употребляется при совершении таинств? Практически каждая церемония предусматривает благословение через вино. Но для того, чтоб оно было пригодно к употреблению иудеями, оно должно быть приготовлено в соответствии с предписаниями кашрута. Это термин, который признает или дозволяет что-либо к использованию или употреблению с точки зрения Галахи (совокупности законов, содержащихся в Торе и Талмуде).

Как достичь кошерности вина

Кошерное вино от обычного отличается принципами приготовления. Это дорогостоящий и энергозатратный процесс, потому не все винодельни Израиля производят его. Все этапы производства, от посадки винограда до разлива готового продукта в бокалы, четко регламентированы:

К работе по выращиванию, сбору урожая и приготовлению вина на всех этапах, вплоть до открытия бутылок и разлива в ресторане допускаются исключительно мужчины-евреи, строго соблюдающие Шабат. Процессы должны быть скрыты от посторонних взглядов и глаз неверующих. Кроме винограда, на плантации запрещено выращивать другие культуры, будь то овощи или фрукты. Закон «Орла» гласит, что для изготовления кошерного вина не может использоваться урожай, которому менее 4-х лет. Только плоды 5-го и далее сбора имеют ценность. Сюда же можно отнести и закон «Шмиты», согласно которому каждый 7-й год отведен для отдыха земли, а потому в этот год запрещены все земледельческие труды. Все материалы, емкости, инструменты и компоненты, применяемые при производстве, должны быть кошерными. Запрещается использование и добавление в вино продуктов животного происхождения. Вишенкой на торте можно считать необходимость жертвоприношения (закон «Маасер»), состоящее в необходимости вылить в землю 1% от произведенного материала, отдав, таким образом, символическую десятину, которая в древности была предназначена Иерусалимскому Храму.

Вкусовые качества

Бытует мнение, что кошерное вино невкусное и напоминает сладкий, терпкий виноградный сок бордового цвета. В целом, это обосновано, но неверно. Разберемся, почему. Кошерное вино поделено на два вида – пастеризованное и не пастеризованное.

Напомним, что к кошерному вину не может допускаться никто, кроме иудеев, соблюдающих субботний Шабат. Даже к его разливу по бокалам. В противном случае, оно теряет кошерность и становится непригодным к употреблению.

Потому ранее, абсолютная кошерность вина достигалась путем нагревания до появления пузырьков или уваривания. Название процессу mevushal, что в переводе значит («приготовленное» или «вареное»). Иудейские власти считали, что после этого, напиток будет в полной мере соответствовать требованиям кашрута и такая манипуляция в дальнейшем позволяла прикасаться к вину даже не верующим или тем, кто не соблюдает Шабат. Кроме того, вино mevushal считается непригодным для проведения языческих обрядов – его нельзя осквернить идолопоклонникам. Но, процесс кипения начисто изменял изначальный вкус, за счет истребления мелкой плесени на винограде, которая играет главную партию в производстве.

Сейчас же процесс прогрессировал, кошерности можно достичь за счет мгновенной пастеризации, т.е. быстрого нагревания до температуры 85 градусов и выдержки нескольких секунд. Указанный метод помогает уйти от варения или кипячения виноградного сока и, по словам очевидцев, его влияние на вкус минимально. По крайней мере, обычный любитель разницы не заметит.

На этикетках бутылок производитель указывает способ приготовления — mevushal или non mevushal – а потому, если человек хочет насладиться вкусом не пастеризованного вина, выбор будет сделать несложно. Стоит учитывать, что на прилавки распространённых магазинов зачастую попадает именно mevushal, не только потому, что его больше производят, но и из-за особенностей традиций. При этом не стоит отчаиваться, ведь отличные образцы non mevushal можно найти в специализированных или религиозных магазинах.

География виноделия

Удивительно, но Израиль хоть и является родиной кошерных вин, но он не лидер по их производству. Страна имеет небольшую территорию, а потому объёмы изготовления там невелики; нередко изготовленного материала не хватает для обеспечения потребностей внутри страны. Также, за пределами Израиля есть немало больших иудейских общин, которым также необходимо кошерное вино и они вполне могут заниматься организацией производства самостоятельно. Так, например, в США проживет 40% всего еврейского населения в мире, потому там многие магазины имеют кошерный отдел. На третьем месте находится Аргентина. В Европе же кошерное вино производят Франция, Италия и Испания.