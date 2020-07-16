Жадный мужчина: причины, признаки и что с этим можно сделать

Частой проблемой в семейной жизни или отношениях становится жадность мужчины. Это качество можно оправдать стремлением к экономии, но иногда жадность переходит все границы и становится причиной скандалов, расставаний. Женщинам принять такое качество в любимом человеке зачастую просто невозможно.

Откуда берется жадность?

У любой черты характера есть свои причины. Бороться с проблемой всегда легче, когда знаешь её истоки. Мужчина может быть жадным по следующим причинам:

Жадность родителей. Сын перенимает порядок из своей семьи и переносит его в собственные отношения.

Бедность. Если человеку какое-то время болезненно не хватало денег, на уровне подсознания у него остается желание экономить на всем.

Будущие цели. Большие амбиции требуют финансов, поэтому приходится отказывать в менее приоритетных вещах.

Недоверие к женщине. Не тратить деньги на даму, в которой мужчина сомневается, — вполне адекватно. Сомнения в чистоте намерений женщины могут восприниматься как жадность.

Как определить жадность?

Возможно, избранник действительно жадный, а может его женщина излишне к нему придирается? Следующие признаки помогут определить, действительно ли мужчина страдает от жадности:

За последние пять лет он не купил себе ни одной новой вещи. Его одежда выглядит потрепано, но, если она все ещё впору – он ни за что её не выкинет и не купит ничего нового.

Он ни разу не приглашал вас на ужин или на свидание, а если и приглашал – просил раздельный счёт. Ведь можно и дома поесть или посмотреть фильм, верно?

Когда он что-то покупает или получает зарплату, он перепроверяет все вплоть до копеек. Хранит чеки и подозревает во всем обман.

Не одобряет женский подход к шопингу. Будет осуждающе смотреть, даже если женщина купит в магазине что-то, что можно купить на рынке со скидкой.

Но на самом деле эти внешние поводы для переживаний не всегда в действительности указывают на опасность. В то же время они могут стать первыми звоночками для более радикальных ситуаций, когда у мужа приходится просить денег на семейное хозяйство, на вещи для детей, на базовые вещи не лично для себя, а для совместного пользования, тогда уже ситуация обретает совсем другое звучание и проблемный характер.

В отношениях с жадным: что делать?

Разговаривать. В отношениях это самый лучший совет. Попытки решить проблему в мире своих иллюзий вряд ли принесут должный результат. Помимо откровенного разговора помогут следующие методы:

Найти собственный источник дохода. Особенно это необходимо в семье, когда жадность мужчины не ограничивается женскими капризами, а переходит границы разумного. Здесь следует начать с поисков финансовой независимости, а потом, возможно, независимости и от самого мужчины.

Говорить открыто о том, что нужно. Мужчины не понимают намеки, возможно, он и не догадывается, что что-то нужно купить, поэтому откровенно не поймёт женских упреков. Необходимо также объяснять необходимость потенциальных трат.

Снять розовые очки. Не стоит думать, что мужчина поменяется, когда родится ребенок, или когда он получит новую работу. Скорее всего, если перемен не происходит сейчас под женским влиянием, они вряд ли произойдут по другим причинам.

Важно хвалить мужчину. Благодарить его за малейшую помощь, заставлять чувствовать себя нужным, сильным и щедрым. Первое время лицемерить будет сложно, а потом и не придется, так как результаты появятся очень скоро.

Таким образом, безусловно, универсальный совет здесь дать довольно трудно. Все обсуждается внутри семьи или пары, и множество факторов здесь имеют значение. Необходимо помнить, что жадность – вредное и трудноискоренимое качество, но нет ничего невозможного. Искренняя любовь может спасти любое положение.