10 факторов, снижающих женскую сексуальность в глазах мужчины10 факторов, снижающих женскую сексуальность в глазах мужчины

Женщины, которым очень важно регулярно чувствовать на себе мужское внимание и пользоваться популярностью, стремятся оставаться привлекательными во что бы то ни стало. Но часто они упускают из виду, казалось бы, очевидные факторы, влияющие на их сексуальность в глазах окружающих. Примечательно, что даже доверительный разговор с кем-то из мужчин едва ли поможет прояснить, почему представители сильного пола не обращают внимание на конкретную женщину. Есть вещи, которые мужчины отмечают подсознательно. Психология составили список факторов, которые снижают женскую сексуальность.

Неопрятность

Многие девушки грешат тем, что не забывают сделать укладку, нанести косметику на лицо, но при этом оставляют без внимания такие важные моменты, как отсутствие заусенцев, ухоженная кожа рук, выглаженная одежда, чистая обувь и так далее.

Неприятный запах от тела

Сколько бы специалисты не говорили о феромонах, речь идет не о том, чтобы тело издавало сильный запах, а о том, что партнер подсознательно улавливает определённые нотки, пробуждающие интерес. То же самое относится и к парфюмерии, лучше всего, если девушка будет издавать лёгкий свежий аромат.

Нарочитая женственность

Речь идет о стремлении некоторых девушек вести себя согласно распространенным стереотипам о женственности. Они стараются выглядеть более наивными, глупыми, слабыми, чем окружающие мужчины. Их речь и жесты отличаются неуравновешенностью, искусственной эмоциональностью и тому подобными замашками, которые только отпугивают адекватного мужчину.

Вульгарность

Это понятие растяжимое. Кто-то считает распутным надеть юбку на 10 см выше колена, а для кого-то непристойным будут выглядывающие из-под шорт ягодицы. В любом случае окружающие видят, когда женщина одевается так, как ей комфортно и удобно, а когда она обнажается исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание.

Вредные привычки

Их список также несколько субъективен. Безусловно, далеко не все захотят завести отношения с женщиной, которая употребляет алкоголь или курит. Для некоторых мужчин могут быть важны такие вредные привычки, как переедание, постоянное использование жевательной резинки, малоподвижный или ночной образ жизни. В этом плане нужно ориентироваться на равного мужчину, который придерживается того же образа жизни, что и девушка, дабы партнеры не требовали от другого того, чего не делают сами.

Отсутствие заботы о своем теле

Речь идет не о том, чтобы постоянно сидеть на каких-то диетах и четыре раза в неделю ходить в массажные салоны. Важно, чтобы женщина умела любить своё тело, адекватно заботиться о нём, а не считала его неправильным, постыдным, по умолчанию грязным и неправильным. Девушка, которая переживает из-за каждого лишнего съеденного кусочка, прибавившегося 0,5 кг, стремящаяся доводить себя до глянцевого идеала, вряд ли будет кому-то интересна как партнёрша.

Неискренность

Мужчину очень нервирует, когда девушка начинает явно что-то умалчивать. Большинство женщин в первые недели общения с предполагаемым партнером стремится все время быть веселыми, жизнерадостными, довольными всем окружающим. Фальшь разгадать несложно, поэтому не нужно пытаться задавливать в себе негативные эмоции или мысли, которые могут показаться странными. В наше время ценится искренность, доверие и умение сопереживать другим.

Подозрительность

Если женщина наслушалась историй о том, что все мужчины изменяют, обманывают и так далее, почти наверняка она будет проецировать такие убеждения в отношениях с мужчиной. Надо ли говорить, что его это будет излишне нервировать и создавать атмосферу недоверия.

Закрытость

Девушка, которая при каждой встрече с мужчиной выглядит угрюмой, закрытой, недовольной, едва ли способна пробудить интерес к общению. Некоторые женщины считают, что так они выглядят более романтичными и загадочными, однако лучше всего работает искренность, открытость, готовность взаимодействовать с партнером и проявление интереса к нему.

Слишком много бывших

И речь идет вовсе не о количестве. Порой мужчины сами расспрашивают девушку о ее бывших. Отвечая на такие вопросы, главное не вдаваться в подробности и не выдавать ностальгию, даже если она есть.