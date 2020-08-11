11 полезных советов для создания атмосферы уюта в доме

Как сделать свой дом милым и уютным гнездышком? Ответом на эти вопросы станет подборка 11 полезных советов для устройства жилья, которые подойдут по вкусу и стилю каждому.

Освещение.

Вместе с основным освещением можно использовать лампы и бра, расставленные по всей квартире. Теплый и рассеянный свет создаст атмосферу уюта и тепла, скроет недостатки помещения.

Растения.

Живые растения на подоконниках сразу разнообразят унылый вид. Они добавят энергии и жизнерадостности в привычный образ.

Текстильные аксессуары.

Новые шторы, легкая скатерть, маленькие подушки и мягкий плед заметно освежат внешний вид квартиры, они добавят уюта и теплоты.

Лишние предметы.

Можно использовать оригинальное дизайнерское решение при обустройстве дома, но какой в этом толк, если повсюду разбросан хлам и лишние вещи? Поэтому сначала нужно позаботиться об избавлении от ненужных предметов, мусора, старых газет.

Ковры на полу.

Ковры могут быть разными: пушистыми и маленькими, крупными и с коротким ворсом. Они могут значительно улучшить интерьер комнаты. Но важно помнить о регулярной чистке.

Картины на стенах.

Пустые стены портят впечатление о комнате, создают унылый и мрачный вид. Композиции из подходящих по стилю картин и постеров, фотографий сделают дизайн комнаты заметно интереснее.

Уборка квартиры.

Уборка избавит от ненужного и некомфортного. Регулярная чистка от пыли и грязи сделает любое жилище значительно лучше и чище.

Правило трех предметов.

Правило заключается в том, что три рядом стоящие предметы создают замечательную композицию и уют. Например, ваза, столик и корзина с фруктами станут началом этого эксперимента.

Корзины с чем-либо.

Несколько маленьких или парочка больших корзин с милыми побрякушками разнообразят интерьер квартиры. Лучше будет, если все корзины будут сделаны из одного и того же материала.

Свечи.

Свечи могут создать особую атмосферу тепла и уюта. Композиции из разноразмерных и ароматических свечек на подносах, полках сделают дом местом, куда захочется всегда возвращаться.

Аромат.

Запахи создают определенное впечатление о любом помещении. Старый и затхлый запах будет портить настроение, ухудшать атмосферу. Поэтому можно воспользоваться ароматизаторами.

Любой дом станет привлекательным, если для его обустройства воспользоваться несколькими полезными советами.