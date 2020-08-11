11 полезных советов для создания атмосферы уюта в доме

Как сделать свой дом милым и уютным гнездышком? Ответом на эти вопросы станет подборка 11 полезных советов для устройства жилья, которые подойдут по вкусу и стилю каждому.
- Освещение.
Вместе с основным освещением можно использовать лампы и бра, расставленные по всей квартире. Теплый и рассеянный свет создаст атмосферу уюта и тепла, скроет недостатки помещения.
- Растения.
Живые растения на подоконниках сразу разнообразят унылый вид. Они добавят энергии и жизнерадостности в привычный образ.
- Текстильные аксессуары.
Новые шторы, легкая скатерть, маленькие подушки и мягкий плед заметно освежат внешний вид квартиры, они добавят уюта и теплоты.
- Лишние предметы.
Можно использовать оригинальное дизайнерское решение при обустройстве дома, но какой в этом толк, если повсюду разбросан хлам и лишние вещи? Поэтому сначала нужно позаботиться об избавлении от ненужных предметов, мусора, старых газет.
- Ковры на полу.
Ковры могут быть разными: пушистыми и маленькими, крупными и с коротким ворсом. Они могут значительно улучшить интерьер комнаты. Но важно помнить о регулярной чистке.
- Картины на стенах.
Пустые стены портят впечатление о комнате, создают унылый и мрачный вид. Композиции из подходящих по стилю картин и постеров, фотографий сделают дизайн комнаты заметно интереснее.
- Уборка квартиры.
Уборка избавит от ненужного и некомфортного. Регулярная чистка от пыли и грязи сделает любое жилище значительно лучше и чище.
- Правило трех предметов.
Правило заключается в том, что три рядом стоящие предметы создают замечательную композицию и уют. Например, ваза, столик и корзина с фруктами станут началом этого эксперимента.
- Корзины с чем-либо.
Несколько маленьких или парочка больших корзин с милыми побрякушками разнообразят интерьер квартиры. Лучше будет, если все корзины будут сделаны из одного и того же материала.
- Свечи.
Свечи могут создать особую атмосферу тепла и уюта. Композиции из разноразмерных и ароматических свечек на подносах, полках сделают дом местом, куда захочется всегда возвращаться.
- Аромат.
Запахи создают определенное впечатление о любом помещении. Старый и затхлый запах будет портить настроение, ухудшать атмосферу. Поэтому можно воспользоваться ароматизаторами.
Любой дом станет привлекательным, если для его обустройства воспользоваться несколькими полезными советами.
Какие из этих советов вы считаете наиболее действенными?