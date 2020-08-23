AHA-пилинг: что за процедура, как преображает кожу и улучшает цвет лица

Не так давно в салонах красоты появился новый метод оздоровления кожи и улучшения ее внешнего вида — AHA-пилинг. С самого начала эта процедура завоевала популярность у женщин любых возрастов. В чем же секрет такого успеха?

Сама аббревиатура AHA означает латинское название фруктовых кислот, входящих в состав основных компонентов для пилинга. AHA — альфагидроксидные кислоты – легко растворимы в воде, поэтому широко применимы в косметологии.

Как фруктовые кислоты влияют на кожу

Питают ее, насыщая полезными веществами. Помогают убрать верхний слой омертвевшего эпидермиса, благодаря чему эффективно очищают кожу. Выравнивают тон Улучшают цвет лица Помогают в борьбе с пигментными пятнами. Разглаживают мелкие морщины, корректируют рельеф лица. Обладают противовоспалительными свойствами, успокаивают кожу, склонную к образованию угревой сыпи. Помогают бороться с акне и черными точками, регулируя выделения сальных желез. Участвуют в процессе регенерации клеток, стимулируя их правильный рост.

Наиболее эффективен салонный AHA-пилинг, проведенный специалистами.

Показания к проведению процедуры и их длительность

Для молодых девушек в возрасте до 25 лет: угревая сыпь, расширенные поры, следы от акне. В зависимости от сложности проблемы курс может быть до 10 дней с интервалом в две недели или один раз в несколько месяцев. В возрасте до 35 лет: при появлении первых морщин, пигментных пятен, для профилактики увядания кожи. Курс 1 раз в год по 4-5 процедур. Для дам в возрасте до 45 лет: при потере упругости кожи, глубоких морщинах. Курс из 10 сеансов раз в месяц или 5 сеансов раз в два месяца. Для женщин старше 45 лет: при наличии глубоких морщин, нездоровом цвете лица, пигментных пятнах. Курс 5 сеансов раз в месяц.

Противопоказания

Герпетические высыпания

Аутоиммунные заболевания

Открытые раны, ссадины лица

Беременность и кормление грудью

Аллергические заболевания в острой форме, в том числе аллергия на составные компоненты пилинга

AHA-пилинг может быть поверхностным, средним и глубоким, в зависимости от выраженности проблемы.

Порядок проведения процедуры

На первом этапе специалист обязательно проводит беседу с клиенткой и оценивает кожи и имеющиеся проблемы. Затем обговаривается средний срок проведения процедур. Специалист индивидуально подбирает состав средств для пилинга на основе AHA-кислот с обязательным включением гиалуроновой кислоты и витаминов, полезных для питания кожи. Подготовка кожи к проведению AHA-пилинга. Специалист очищает лицо от макияжа с помощью мягких косметических средств, кожу обезжиривает антисептиком. Равномерно наносится раствор для пилинга на время до 10 минут. Клиент может ощущать легкое покалывание и жжение. Специалист удаляет раствор с кожи и проводит завершающий после процедуры уход за кожей. Мастер в обязательном порядке рассказывает, какой должен быть уход после процедуры.

Уход за кожей после AHA-пилинга

Сразу после процедуры не рекомендуется травмировать кожу лица механическими воздействиями.

Избегать солнечных лучей в день проведения процедуры.

Не распаривать кожу.

Не пользоваться скрабами и агрессивной косметикой.

AHA-пилинг можно провести и в домашних условиях, с помощью купленных средств. Но нужно соблюдать осторожность в дозировке.