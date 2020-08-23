AHA-пилинг: что за процедура, как преображает кожу и улучшает цвет лица

Не так давно в салонах красоты появился новый метод оздоровления кожи и улучшения ее внешнего вида — AHA-пилинг. С самого начала эта процедура завоевала популярность у женщин любых возрастов. В чем же секрет такого успеха?
Сама аббревиатура AHA означает латинское название фруктовых кислот, входящих в состав основных компонентов для пилинга. AHA — альфагидроксидные кислоты – легко растворимы в воде, поэтому широко применимы в косметологии.
Как фруктовые кислоты влияют на кожу
- Питают ее, насыщая полезными веществами.
- Помогают убрать верхний слой омертвевшего эпидермиса, благодаря чему эффективно очищают кожу.
- Выравнивают тон
- Улучшают цвет лица
- Помогают в борьбе с пигментными пятнами.
- Разглаживают мелкие морщины, корректируют рельеф лица.
- Обладают противовоспалительными свойствами, успокаивают кожу, склонную к образованию угревой сыпи.
- Помогают бороться с акне и черными точками, регулируя выделения сальных желез.
- Участвуют в процессе регенерации клеток, стимулируя их правильный рост.
Наиболее эффективен салонный AHA-пилинг, проведенный специалистами.
Показания к проведению процедуры и их длительность
- Для молодых девушек в возрасте до 25 лет: угревая сыпь, расширенные поры, следы от акне. В зависимости от сложности проблемы курс может быть до 10 дней с интервалом в две недели или один раз в несколько месяцев.
- В возрасте до 35 лет: при появлении первых морщин, пигментных пятен, для профилактики увядания кожи. Курс 1 раз в год по 4-5 процедур.
- Для дам в возрасте до 45 лет: при потере упругости кожи, глубоких морщинах. Курс из 10 сеансов раз в месяц или 5 сеансов раз в два месяца.
- Для женщин старше 45 лет: при наличии глубоких морщин, нездоровом цвете лица, пигментных пятнах. Курс 5 сеансов раз в месяц.
Противопоказания
- Герпетические высыпания
- Аутоиммунные заболевания
- Открытые раны, ссадины лица
- Беременность и кормление грудью
- Аллергические заболевания в острой форме, в том числе аллергия на составные компоненты пилинга
AHA-пилинг может быть поверхностным, средним и глубоким, в зависимости от выраженности проблемы.
Порядок проведения процедуры
- На первом этапе специалист обязательно проводит беседу с клиенткой и оценивает кожи и имеющиеся проблемы. Затем обговаривается средний срок проведения процедур. Специалист индивидуально подбирает состав средств для пилинга на основе AHA-кислот с обязательным включением гиалуроновой кислоты и витаминов, полезных для питания кожи.
- Подготовка кожи к проведению AHA-пилинга. Специалист очищает лицо от макияжа с помощью мягких косметических средств, кожу обезжиривает антисептиком.
- Равномерно наносится раствор для пилинга на время до 10 минут. Клиент может ощущать легкое покалывание и жжение.
- Специалист удаляет раствор с кожи и проводит завершающий после процедуры уход за кожей.
- Мастер в обязательном порядке рассказывает, какой должен быть уход после процедуры.
Уход за кожей после AHA-пилинга
- Сразу после процедуры не рекомендуется травмировать кожу лица механическими воздействиями.
- Избегать солнечных лучей в день проведения процедуры.
- Не распаривать кожу.
- Не пользоваться скрабами и агрессивной косметикой.
AHA-пилинг можно провести и в домашних условиях, с помощью купленных средств. Но нужно соблюдать осторожность в дозировке.
Хотели бы вы испытать такую процедуру на своей коже?