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AHA-пилинг: что за процедура, как преображает кожу и улучшает цвет лица

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Не так давно в салонах красоты появился новый метод оздоровления кожи и улучшения ее внешнего вида — AHA-пилинг. С самого начала эта процедура завоевала популярность у женщин любых возрастов. В чем же секрет такого успеха?

Сама аббревиатура AHA означает латинское название фруктовых кислот, входящих в состав основных компонентов для пилинга. AHA — альфагидроксидные кислоты – легко растворимы в воде, поэтому широко применимы в косметологии.

Как фруктовые кислоты влияют на кожу

  1. Питают ее, насыщая полезными веществами.
  2. Помогают убрать верхний слой омертвевшего эпидермиса, благодаря чему эффективно очищают кожу.
  3. Выравнивают тон
  4. Улучшают цвет лица
  5. Помогают в борьбе с пигментными пятнами.
  6. Разглаживают мелкие морщины, корректируют рельеф лица.
  7. Обладают противовоспалительными свойствами, успокаивают кожу, склонную к образованию угревой сыпи.
  8. Помогают бороться с акне и черными точками, регулируя выделения сальных желез.
  9. Участвуют в процессе регенерации клеток, стимулируя их правильный рост.

Наиболее эффективен салонный AHA-пилинг, проведенный специалистами.

AHA-пилинг: что за процедура, как преображает кожу и улучшает цвет лица

Показания к проведению процедуры и их длительность

  1. Для молодых девушек в возрасте до 25 лет: угревая сыпь, расширенные поры, следы от акне. В зависимости от сложности проблемы курс может быть до 10 дней с интервалом в две недели или один раз в несколько месяцев.
  2. В возрасте до 35 лет: при появлении первых морщин, пигментных пятен, для профилактики увядания кожи. Курс 1 раз в год по 4-5 процедур.
  3. Для дам в возрасте до 45 лет: при потере упругости кожи, глубоких морщинах. Курс из 10 сеансов раз в месяц или 5 сеансов раз в два месяца.
  4. Для женщин старше 45 лет: при наличии глубоких морщин, нездоровом цвете лица, пигментных пятнах. Курс 5 сеансов раз в месяц.

Противопоказания

  • Герпетические высыпания
  • Аутоиммунные заболевания
  • Открытые раны, ссадины лица
  • Беременность и кормление грудью
  • Аллергические заболевания в острой форме, в том числе аллергия на составные компоненты пилинга

AHA-пилинг может быть поверхностным, средним и глубоким, в зависимости от выраженности проблемы.

Порядок проведения процедуры

  1. На первом этапе специалист обязательно проводит беседу с клиенткой и оценивает кожи и имеющиеся проблемы. Затем обговаривается средний срок проведения процедур. Специалист индивидуально подбирает состав средств для пилинга на основе AHA-кислот с обязательным включением гиалуроновой кислоты и витаминов, полезных для питания кожи.
  2. Подготовка кожи к проведению AHA-пилинга. Специалист очищает лицо от макияжа с помощью мягких косметических средств, кожу обезжиривает антисептиком.
  3. Равномерно наносится раствор для пилинга на время до 10 минут. Клиент может ощущать легкое покалывание и жжение.
  4. Специалист удаляет раствор с кожи и проводит завершающий после процедуры уход за кожей.
  5. Мастер в обязательном порядке рассказывает, какой должен быть уход после процедуры.

Уход за кожей после AHA-пилинга

  • Сразу после процедуры не рекомендуется травмировать кожу лица механическими воздействиями.
  • Избегать солнечных лучей в день проведения процедуры.
  • Не распаривать кожу.
  • Не пользоваться скрабами и агрессивной косметикой.

AHA-пилинг можно провести и в домашних условиях, с помощью купленных средств. Но нужно соблюдать осторожность в дозировке.

Хотели бы вы испытать такую процедуру на своей коже?

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