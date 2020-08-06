Бывший супруг решил возобновить отношения. Зачем он это делает?

Согласно статистике, отношения между бывшими супругами действительно могут наладиться в том случае, если оба изменили и пересмотрели своё поведение после расставания, не потеряли интереса друг к другу в сексуальном плане.

Причины возвращения бывшего мужа

Практичность. Если мужчина вдруг захотел вернуться в семью, то это не 100% гарантия того, что он любит свою бывшую супругу. Возможно, ему требуется постоянная забота, и он еще не встретил другую женщину, которая будет это делать. Когда он начнёт говорить слова любви и о своей готовности вновь жить вместе, не нужно торопиться принимать его. Необходимо узнать, почему произошли изменения в его поведении. Вдруг, ему просто негде жить, и он решил воспользоваться вашей квартирой?

Боязнь быть ответственным. Такие мужчины не готовы к жизненным трудностям, у них нет чётких целей. Поэтому уйдя от вас и столкнувшись с первой же проблемой, он подумает о том, что с вами ему было комфортно, и ему нравился уклад жизни вместе с вами.

Острые ощущения. Есть семьи, в которых ссоры и выплеск эмоций – это способ пощекотать друг другу нервы. Если во время скандала мужчина уходит и хлопает громко дверью, то он очень скоро вернётся обратно. Он наверняка и не хотел уходить, но его захлестнули эмоции.

Давление со стороны. Случается так, что на мужчину оказывают воздействие родственники или близкое окружение. Они твердят о том, что вы ему не пара. Мужчина по этой причине может уйти, но со временем, одумается и вернётся. Но, стоит задуматься, сможет ли избранник принимать самостоятельно серьёзные решения.

Он собственник. Не все женщины на разрыв отношений реагируют слезами, истерикой. Мужчины часто не готовы к такому поведению и ждут, что их будут просить остаться. Это удар по самолюбию мужчины и после разрыва отношений он часто хочет вернуться обратно в семью.

Обстоятельства. Стечение обстоятельств, в которых часто винят себя мужчины, могут стать причиной развода. Ему не хочется быть обузой, и он уходит. Но, когда у него всё налаживается, он обязательно вернётся.

Переосмысление причины разрыва отношений. Если мужчина смог понять и переосмыслить причины развода, то попытается вернуться к вам.

Как же понять, что он действительно хочет вернуться в семью? Помните, что поступки всегда говорят о многом, чем просто обещания. Говорите с ним откровенно.