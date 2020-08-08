Что делать, если после родов обвисла грудь: 5 эффективных шагов

Малыш в доме – это счастье, однако после рождения ребенка женщина сталкивается не только с радостью материнства, но и с потерей формы груди, растяжками и обвисанием. Такие изменения в организме не могут не портить настроение.
Поберегите психическое здоровье
Это изменение во внешности может повлечь за собой депрессию и непринятие собственного тела. Осознайте, что с такой проблемой сталкивается каждая. Примите новую особенность, которая является физиологической нормой.
Укрепите организм и восстановите синтез коллагена и эластина
Общее состояние имеет огромнейшее значение, поэтому:
- Наладьте режим труда и отдыха;
- Спите в ночное время, в полной темноте, от 6 до 8 часов. Это важно для синтеза гормонов, например, мелатонина;
- Обратите внимание на питание и получение витаминов;
- Увеличьте время физической активности, но во время занятия спортом не забывайте про спортивный бюстгальтер;
- Проводите время на свежем воздухе.
Коллаген и эластин с возрастом перестают вырабатываться в организме в достаточном количестве. Восполнить запас веществ можно с помощью БАДов. Перед применением необходима консультация врача.
Воспользуйтесь массажем груди
Массаж даст хороший результат, если будет выполняться по следующим правилам:
- Используйте масла, чтобы напитать кожу и не допустить её травмирования;
- Разогрейте руки и масло, начните поглаживания снизу-вверх по 1 минуте на каждую грудь;
- Далее осуществите круговые движения сначала от центра груди к подмышечной падине, потом понизу и вверх по 2-3 минуты;
- Завершите массаж вторым пунктом.
Выполняйте упражнения для груди
- Заведите руки за спину и упирайте их толкательными движениями друг в друга;
- Отжимание от стенки также воздействуют на грудные мышцы;
- Упирайтесь руками друг в друга на уровне груди и пупка;
- Согните руки в локтях и разведите их в сторону. В таком положении сводите лопатки на спине.
Существует большое количество упражнений. При выборе учитывайте вашу физическую подготовку и состояние организма.
Подойдите к решению проблемы комплексно
Использование специальных кремов не даст результатов, если вашему организму не хватает витаминов, в которых нуждается наше тело. Укреплять нужно не только мышцы груди, но и все тело. Вы можете бесконечно делать массаж, но только комплексное воздействие не проблему решит её.
А какие методы использовали вы в борьбе с обвисшей грудью? Что помогло вам?