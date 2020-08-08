Что делать, если после родов обвисла грудь: 5 эффективных шагов

Малыш в доме – это счастье, однако после рождения ребенка женщина сталкивается не только с радостью материнства, но и с потерей формы груди, растяжками и обвисанием. Такие изменения в организме не могут не портить настроение.

Поберегите психическое здоровье

Это изменение во внешности может повлечь за собой депрессию и непринятие собственного тела. Осознайте, что с такой проблемой сталкивается каждая. Примите новую особенность, которая является физиологической нормой.

Укрепите организм и восстановите синтез коллагена и эластина

Общее состояние имеет огромнейшее значение, поэтому:

Наладьте режим труда и отдыха;

Спите в ночное время, в полной темноте, от 6 до 8 часов. Это важно для синтеза гормонов, например, мелатонина;

Обратите внимание на питание и получение витаминов;

Увеличьте время физической активности, но во время занятия спортом не забывайте про спортивный бюстгальтер;

Проводите время на свежем воздухе.

Коллаген и эластин с возрастом перестают вырабатываться в организме в достаточном количестве. Восполнить запас веществ можно с помощью БАДов. Перед применением необходима консультация врача.

Воспользуйтесь массажем груди

Массаж даст хороший результат, если будет выполняться по следующим правилам:

Используйте масла, чтобы напитать кожу и не допустить её травмирования;

Разогрейте руки и масло, начните поглаживания снизу-вверх по 1 минуте на каждую грудь;

Далее осуществите круговые движения сначала от центра груди к подмышечной падине, потом понизу и вверх по 2-3 минуты;

Завершите массаж вторым пунктом.

Выполняйте упражнения для груди

Заведите руки за спину и упирайте их толкательными движениями друг в друга;

Отжимание от стенки также воздействуют на грудные мышцы;

Упирайтесь руками друг в друга на уровне груди и пупка;

Согните руки в локтях и разведите их в сторону. В таком положении сводите лопатки на спине.

Существует большое количество упражнений. При выборе учитывайте вашу физическую подготовку и состояние организма.

Подойдите к решению проблемы комплексно

Использование специальных кремов не даст результатов, если вашему организму не хватает витаминов, в которых нуждается наше тело. Укреплять нужно не только мышцы груди, но и все тело. Вы можете бесконечно делать массаж, но только комплексное воздействие не проблему решит её.