Что делать с пойманным букетом невесты

Молодые девушки мечтают найти своего суженого, с которым будут жить долго и счастливо. В поиске любимого человека большое значение придают различным приметам, которые обещают скорое счастье.

Особое внимание касается поимки букета невесты на свадьбе, так как считается, что та, которая его заполучит, в течение года обязательно сама выйдет замуж. Но далеко не все знают, что делать с этим пойманным букетом потом.

Верить иди не верить такой примете – дело каждой девушки. Тем более что статистики о вышедших замуж девушек, поймавших букет невесты, в определенный срок просто не ведется. Но даже те, кто и не верит в подобные приметы, все равно в душе может надеяться – а вдруг сбудется?

Но счастливые обладательницы букета далеко не всегда знают, что с ним делать потом, чтобы закрепить успех.

Что делать с букетом невесты потом?

Определенных рекомендаций по поводу того, что потом делать с таким букетом, не существует. В принципе, если невеста с ним побывала только в ЗАГСе, то поймавшая букет подружка может делать с ним потом все, что хочет: хранит его всю оставшуюся жизнь как память, спрячет подальше и забудет или даже просто выкинет.

Но вот если подобные цветы побывают еще и на венчании, то это совсем другое дело.

Что можно сделать с подобным букетиком:

Засушить и оставить себе на память. Если букет составлен из живых цветов, то их можно сохранить на долгую память, если предварительно высушить. Для этого букетик подвешивают бутонами вниз и оборачивают темной бумагой, чтобы сохранить их прелестный внешний вид. Обычно достаточно 12-14 суток, чтобы цветочки высохли полностью. Затем можно еще обрызгать бутоны лаком для волос, чтобы цветы выглядели еще красивее. Теперь такой букет можно поставить в вазу и ожидать, сбудется ли примета. Можно засушить такой букетик и по-другому. Для этого его разбирают «по цветочку» и помещают между страничками книги. Через несколько дней растения подсыхают, из них опять составляют композицию и помещают в рамочку. Также сохранить подобный букет можно в специальной декоративной подушечке. Для этого со всех цветков из букета собирают лепестки и вымачивают их в ароматизированном масле или ароматной воде. Затем раскладывают их на листочке бумаги и оставляют подсыхать. Примерно через 12-14 суток лепестки высохнут, и их можно поместить в небольшую наволочку, а сверху нее надеть еще и декоративную – так получится саше, которое можно класть под свою подушку и может быть во сне придет жених. А спустя какое-то время он может появиться и наяву. Можно просто выбросить. Если живой букетик просто ставят в вазу, то со временем он просто завянет. И если девушка не верит в приметы, то его следует просто выбросить. Оставить в той церкви, где молодые венчались. Если невеста с таким букетом венчалась в церкви, то поймавшая букетик подружка должна отнести его обратно в храм, так как в нем сохраняется частичка определенной церковной службы.

Но решать, что делать с подобным букетом, должна только поймавшая его девушка. И что бы она не решила, остается верить в то, что чудо произойдет.