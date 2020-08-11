Что должно быть в косметичке подростка, девушки и женщины

Косметичка девочки – подростка

Для подростка важно иметь в косметичке следующие вещи:

Блеск для губ.

Крем против угревой сыпи.

Пудра.

Карандаш для глаз.

Влажные салфетки.

Тоник.

Бесцветный лак.

Антиперспирант.

Что должно быть в косметичке у девушки?

Содержимое косметички может отличаться в зависимости от места пребывания. Например, если вам предстоит остаться с ночёвкой у подруги, то следует позаботиться, чтобы в косметичке были средства по уходу за кожей. Но, базовый набор представляет собой:

Помада или блеск для губ

Тени.

Подводка для глаз.

Румяна.

Зеркало, расческа.

Кроме базового набора, в косметичку следует положить:

Ватные диски и ватные палочки.

Пудра.

Тональный крем.

Тушь для ресниц.

Расчёска.

Резинка для волос.

Любимые духи или дезодорант.

Таблетки от головной боли.

Зарядное устройство для мобильного телефона.

Гигиенические прокладки.

Ручка и блокнот.

Зубная щетка.

Пилочка для ногтей.

Женская косметичка

В женской косметичке можно найти всё, что угодно. Но, базовый её набор всё-таки такой:

Тональный крем.

Тушь для ресниц.

Пудра.

Тени.

Кисточки для теней и пудры.

Карандаш для губ.

Подводка для глаз.

Помада.

Расческа.

Зеркальце.

Какая косметичка лучше?

Косметичка с несколькими отделами подойдёт для тех, кто не собирается хранить в ней только косметику. Многие любят класть в косметичку ключи или телефон. Обратите внимание, чтобы каждый отдел закрывался. Важно, чтобы косметичка была изготовлена из качественных материалов. Чтобы её дизайн и цвет отличался от стандартных моделей. Застёжку лучше выбирать на молнии. В продаже можно увидеть большие косметички. В такие сумочки можно сложить довольно много косметических средств на все случаи жизни. Если вы из тех, у кого множество кремов, помад и прочих важных вещей, то приобретайте косметичку большого размера.

Каждая женщина выбирает содержимое своей косметички исходя из своих потребностей. Например, если вы носите очки, то в косметичку можно положить футляр от них. Если страдаете головными болями, то не помешает иметь в косметичке необходимые лекарства. А если любимые туфли натирают мозоль, в косметичке необходим будет пластырь.

Косметичку необходимо содержать в чистоте. Ведь это — ваше лицо! И, очевидно, будет стыдно, если кто-нибудь увидит её в неопрятном виде.