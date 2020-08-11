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Что должно быть в косметичке подростка, девушки и женщины

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Косметичка девочки – подростка

Для подростка важно иметь в косметичке следующие вещи:

  • Блеск для губ.
  • Крем против угревой сыпи.
  • Пудра.
  • Карандаш для глаз.
  • Влажные салфетки.
  • Тоник.
  • Бесцветный лак.
  • Антиперспирант.

Что должно быть в косметичке у девушки?

Что должно быть в косметичке подростка, девушки и женщины

Содержимое косметички может отличаться в зависимости от места пребывания. Например, если вам предстоит остаться с ночёвкой у подруги, то следует позаботиться, чтобы в косметичке были средства по уходу за кожей. Но, базовый набор представляет собой:

  • Помада или блеск для губ
  • Тени.
  • Подводка для глаз.
  • Румяна.
  • Зеркало, расческа.

Кроме базового набора, в косметичку следует положить:

  • Ватные диски и ватные палочки.
  • Пудра.
  • Тональный крем.
  • Тушь для ресниц.
  • Расчёска.
  • Резинка для волос.
  • Любимые духи или дезодорант.
  • Таблетки от головной боли.
  • Зарядное устройство для мобильного телефона.
  • Гигиенические прокладки.
  • Ручка и блокнот.
  • Зубная щетка.
  • Пилочка для ногтей.

Женская косметичка

Что должно быть в косметичке подростка, девушки и женщины

В женской косметичке можно найти всё, что угодно. Но, базовый её набор всё-таки такой:

  • Тональный крем.
  • Тушь для ресниц.
  • Пудра.
  • Тени.
  • Кисточки для теней и пудры.
  • Карандаш для губ.
  • Подводка для глаз.
  • Помада.
  • Расческа.
  • Зеркальце.

Какая косметичка лучше?

  1. Косметичка с несколькими отделами подойдёт для тех, кто не собирается хранить в ней только косметику. Многие любят класть в косметичку ключи или телефон. Обратите внимание, чтобы каждый отдел закрывался.
  2. Важно, чтобы косметичка была изготовлена из качественных материалов. Чтобы её дизайн и цвет отличался от стандартных моделей. Застёжку лучше выбирать на молнии.
  3. В продаже можно увидеть большие косметички. В такие сумочки можно сложить довольно много косметических средств на все случаи жизни. Если вы из тех, у кого множество кремов, помад и прочих важных вещей, то приобретайте косметичку большого размера.

Что должно быть в косметичке подростка, девушки и женщины

Каждая женщина выбирает содержимое своей косметички исходя из своих потребностей. Например, если вы носите очки, то в косметичку можно положить футляр от них. Если страдаете головными болями, то не помешает иметь в косметичке необходимые лекарства. А если любимые туфли натирают мозоль, в косметичке необходим будет пластырь.

Косметичку необходимо содержать в чистоте. Ведь это — ваше лицо! И, очевидно, будет стыдно, если кто-нибудь увидит её в неопрятном виде.

А какое содержимое вашей косметички?

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