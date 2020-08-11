Что должно быть в косметичке подростка, девушки и женщины

Косметичка девочки – подростка
Для подростка важно иметь в косметичке следующие вещи:
- Блеск для губ.
- Крем против угревой сыпи.
- Пудра.
- Карандаш для глаз.
- Влажные салфетки.
- Тоник.
- Бесцветный лак.
- Антиперспирант.
Что должно быть в косметичке у девушки?
Содержимое косметички может отличаться в зависимости от места пребывания. Например, если вам предстоит остаться с ночёвкой у подруги, то следует позаботиться, чтобы в косметичке были средства по уходу за кожей. Но, базовый набор представляет собой:
- Помада или блеск для губ
- Тени.
- Подводка для глаз.
- Румяна.
- Зеркало, расческа.
Кроме базового набора, в косметичку следует положить:
- Ватные диски и ватные палочки.
- Пудра.
- Тональный крем.
- Тушь для ресниц.
- Расчёска.
- Резинка для волос.
- Любимые духи или дезодорант.
- Таблетки от головной боли.
- Зарядное устройство для мобильного телефона.
- Гигиенические прокладки.
- Ручка и блокнот.
- Зубная щетка.
- Пилочка для ногтей.
Женская косметичка
В женской косметичке можно найти всё, что угодно. Но, базовый её набор всё-таки такой:
- Тональный крем.
- Тушь для ресниц.
- Пудра.
- Тени.
- Кисточки для теней и пудры.
- Карандаш для губ.
- Подводка для глаз.
- Помада.
- Расческа.
- Зеркальце.
Какая косметичка лучше?
- Косметичка с несколькими отделами подойдёт для тех, кто не собирается хранить в ней только косметику. Многие любят класть в косметичку ключи или телефон. Обратите внимание, чтобы каждый отдел закрывался.
- Важно, чтобы косметичка была изготовлена из качественных материалов. Чтобы её дизайн и цвет отличался от стандартных моделей. Застёжку лучше выбирать на молнии.
- В продаже можно увидеть большие косметички. В такие сумочки можно сложить довольно много косметических средств на все случаи жизни. Если вы из тех, у кого множество кремов, помад и прочих важных вещей, то приобретайте косметичку большого размера.
Каждая женщина выбирает содержимое своей косметички исходя из своих потребностей. Например, если вы носите очки, то в косметичку можно положить футляр от них. Если страдаете головными болями, то не помешает иметь в косметичке необходимые лекарства. А если любимые туфли натирают мозоль, в косметичке необходим будет пластырь.
Косметичку необходимо содержать в чистоте. Ведь это — ваше лицо! И, очевидно, будет стыдно, если кто-нибудь увидит её в неопрятном виде.
А какое содержимое вашей косметички?