Чувственные зоны у мужчин: расположение по знаку зодиака

Общение с близким и любимым человеком предполагает не только беседу, но и тактильный контакт. Принято считать, что женщины более чувствительны к ласкам, но на самом деле мужчины тоже не против получить удовольствие от рук и губ той женщины, которая им симпатична, и чтобы доставить партнёру настоящее удовольствие, нужно знать эрогенные зоны его тела. А сделать это можно, опираясь на то, под каким знаком зодиака был рождён партнёр.

При правильной стимуляции чувственных точек можно довести партнёра не только до восторга, но и до оргазма.

Стоит учесть, что стимуляция может происходить разными способами. Например, можно нежно касаться подушечками пальцев, царапать коготками, целовать губами или поигрывать язычком. Можно щекотать партнёра или выполнить жёсткий массаж. Каждый мужчина имеет свои индивидуальные предпочтения. Кто-то любит касание женской груди, кто-то обожает женские стопы, кого-то возбуждает дыхание партнёрши. Для усиления эффекта можно использовать разные подручные средства, например, кусочек льда, пёрышко или взбитые сливки.

Так мужчины Весы любят касание мышц ягодиц и крестца. Можно поводить по ягодицам ладонями, выполняя круговые движения, и это подарит незабываемые ощущения. Особое наслаждение вызывают шлепки во время полового акта.

Близнецы предпочитают ласку руки пальцев. Поглаживания и поцелуи дарят им невероятно острые ощущения. А если партнёрша покусывает и посасывает кончики пальцев, то это приводит Близнецов в полный восторг.

Львы. Спина – вот эрогенная зона этого знака Зодиака. Лучше всего потереть мужчине спинку нежной губкой во время принятия им водных процедур. А для экстремальных ласк можно вонзиться ноготками в спину партнёр, он не будет против, это только вызовет у него бурю эмоций.

Овны. Зная этих упорных и целеустремлённых мужчин, сложно представить, что они имеют много эрогенных зон. Удовольствие партнёру можно подарить, лаская его голову и лицо. Если женщина запускает руки в волосы партнёра, гладит его по голове, то он будет невероятно счастлив получать от неё такие ласки. Нравятся Овнам разного рода покусывания, например, мочек ушей или губ. Они и сами не против ответить партнёрше тем же.

Девы. Грудь и живот – вот то место, которая тут же отзовётся на ваши прикосновения. Можно опуститься и ниже, чтобы не обделить вниманием область паха. Если покрыть поцелуями область бедра и половые органы, то мужчина будет безмерно счастлив.

Тельцы. Шея имеет множество нервных окончаний, благодаря которым рожденные под этим знаком парни готовы всё отдать взамен на её ласки. Шея всегда открыта, а значит, всегда доступна для того, чтобы её целовать, гладить и ласкать.

Раки. С этим человеком можно бесконечно долго целоваться, просто утопать в поцелуях, поскольку рот для Раков является эрогенной зоной. Можно подключить не только губы, но и язык, это воспримется с восторгом. Вместе с этим можно обратить внимание на грудь и соски.

Скорпионы. Здесь не нужно много фантазировать. Гениталии это и есть самое чувственное место мужчины. Стоит женщине проявить немного фантазии и Скорпион будет у её ног, поскольку возбуждение наступит моментально.

Водолеи. Интимное место такого партнёра – ноги. Можно выполнить массаж стоп или икр, можно касаться их грудью, ласкать и мять, всё это будет правильно и приятно. И, конечно, вызовет возбуждение мужчины.

Рыбы. Ступни ног станут вашим секретом. Ведь если вы хотите доставить партнёру незабываемое удовольствие, то сделайте ему массаж ступней. Если покрыть пальцы поцелуями, дотронуться до интимных мест, то можно даже вызвать оргазм.

Козероги. Локтевые чашечки, пупок, область живота. Вот те места, которые ждут ваших ласк и поцелуев. Круговые движения и лёгкий массаж приведут их в полный восторг.

Довести Стрельца до оргазма можно, если зажать его половой орган между бёдрами. Не нужно оставлять без внимания спину и ягодицы, их можно растереть маслом, выполнить массаж, который постепенно закончится половым актом.